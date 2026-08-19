La deuda nacional de EE. UU. supera los 40 billones de dólares, un récord preocupante

La deuda nacional de Estados Unidos superó los 40 billones de dólares, según un informe publicado hoy miércoles por el Departamento del Tesoro. Este aumento refleja la acumulación de deudas en manos del público y las tenencias intragubernamentales, que suman 32.266 billones de dólares y 7.781 billones de dólares, respectivamente.

La cifra total de deuda pública pendiente de pago se sitúa en 40,047 billones de dólares. Este hito se alcanzó antes de lo previsto y es resultado del gasto federal que supera los ingresos, generando un déficit anual que contribuye a la creciente deuda nacional.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Gobierno federal ha invertido billones de dólares, además de reducir impuestos y aumentar el gasto militar. Estas decisiones han impulsado un crecimiento acelerado de la deuda federal en los últimos años, lo que ha generado inquietud en el mercado de bonos y un incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El aumento en los pagos de intereses ha incrementado aún más la magnitud de la deuda estadounidense. Un informe mensual del Departamento del Tesoro indica que el Gobierno federal tuvo un déficit fiscal de 1.367 billones de dólares en los primeros nueve meses del año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre de 2025. Durante este período, los pagos de intereses netos alcanzaron 827.000 millones de dólares, superando el gasto de defensa de 713.000 millones y solo siendo superado por el gasto de seguro social, que fue de 1.244 billones de dólares.

La deuda del Gobierno federal de Estados Unidos sobrepasó los 30 billones de dólares en enero de 2022, alcanzó 39 billones de dólares en marzo de 2026 y llegó a 39,7 billones de dólares en julio de 2026.