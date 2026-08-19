Fátima Flórez se pronuncia sobre el enfrentamiento entre Lali Espósito y Marcelo Polino

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La inesperada disputa entre el periodista Marcelo Polino y la cantante Lali Espósito ha dado un nuevo giro, luego de que la artista acusara al comunicador de "mentir de mala leche" por sus diferencias ideológicas.

Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, Polino reveló en su programa La Mañana con Moria Casán que Lali solicitó grabar en solitario y no quiso unirse al resto del elenco en la escena final de la serie biográfica de "La One" en Netflix.

A través de Ángel de Brito, Lali afirmó que existen evidencias que contradicen las afirmaciones del periodista y sugirió que sus declaraciones buscan aumentar el odio que recibe de parte de los seguidores del presidente Javier Milei.

Por su parte, la "One" se distanció del conflicto entre Polino y Lali, elogiando la figura de la cantante en su serie y expresando: "I love you gladiadora".

En medio de esta controversia, la humorista Fátima Flórez, amiga cercana de Polino, compartió su perspectiva sobre el asunto y buscó calmar las tensiones: "No sé si fue a raíz de lo de Moria o si venía de antes. No, no estoy muy al tanto porque no he hablado con Marcelo de ese tema. Creo que por ahí es un tema más de ellos", comentó en el programa Intrusos.

A pesar de su cercanía con Polino, Flórez intentó desvincular el cruce de opiniones de las diferencias políticas: "Él es amigo mío, pero nada tiene que ver con cuestiones políticas, para nada. De hecho, si vos me preguntás a mí, a mí me encanta Lali, me parece una artista increíble".

Además, destacó la "buena onda" que mantiene con Lali: "En su momento, como me gusta tanto, he hecho TikToks de Lali, y ella tuvo la generosidad y el don de gente de ponerme lindos comentarios, decir 'yo tengo la mejor'".

La ex pareja de Javier Milei volvió a enfatizar que la política no juega un rol en este enfrentamiento: "No creo que tenga nada que ver con una grieta política, para nada. Yo sé, estoy segura de que Marcelo la debe admirar. En mi caso, yo ya te digo, yo la admiro mucho, me parece una artista increíble, enorme".