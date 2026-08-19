Indiana: más de 85 mil personas aún sin electricidad tras devastadoras tormentas

Más de 85.000 personas en el noroeste de Indiana continuaban sin electricidad el miércoles, a más de una semana de que intensas tormentas derribaran árboles y cables en diversas áreas.

Northern Indiana Public Service Co. (NIPSCO), la única compañía eléctrica en la zona, informó que sus equipos han estado laborando sin descanso para restaurar el servicio y que han logrado restablecer la electricidad a 285.000 clientes desde el 11 de agosto. Sin embargo, hasta la mañana del miércoles, 85.000 clientes seguían sin servicio, incluyendo más de 22.000 en Gary, donde muchos residentes se han visto obligados a hacer fila en centros comunitarios para recibir alimentos y cargar sus dispositivos móviles.

Jeremy Spurrier, un gerente de seguridad de 51 años que vive en Portage, expresó que se considera afortunado de contar con un generador para su hogar, el cual comparte con su novia y su hija. Sin embargo, el costo de la gasolina para el generador es alto, llegando a consumir aproximadamente 75 dólares al día. Spurrier mencionó que toda la comida de su refrigerador se echó a perder, obligando a su familia a depender de alimentos no perecederos. Además, ha tenido que viajar a Illinois para conseguir hielo y mantener su insulina en condiciones adecuadas.

"Si me quedo sin hielo, son varios cientos de dólares de insulina que se arruinan", comentó. Un representante de NIPSCO le indicó que podría estar sin electricidad casi otra semana más, estimando la restauración del servicio en su hogar para el 25 de agosto.

Los vecinos han tomado medidas como encadenar sus generadores para evitar robos. Aquellos que no tienen generadores se han visto obligados a mudarse temporalmente con amigos o familiares que sí cuentan con electricidad, o a depender de los puntos comunitarios que han surgido para la distribución de alimentos.

La ciudad de Gary, predominantemente negra, ha sido particularmente afectada, y algunos residentes han manifestado su frustración al sentir que sus necesidades no están siendo atendidas. El alcalde de Gary, Eddie Melton, reconoció que los ciudadanos estaban "frustrados y agotados", pero aseguró que más de 600 trabajadores están trabajando para restaurar la electricidad en la ciudad.

Melton afirmó: "NIPSCO nunca ha dejado ni ha parado de trabajar en la ciudad de Gary. Quiero reiterar que claramente esto no es solo una situación de Gary. Es una situación del noroeste de Indiana".

Desde que comenzaron las tormentas el 11 de agosto, se ha reportado la muerte de varias personas, incluyendo un niño de 4 años y tres hombres y tres mujeres, según Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Interior del estado.

NIPSCO calificó la devastación como "sin precedentes y generalizada", destacando que cuadrillas de todo el país han llegado para ayudar en las reparaciones de cables caídos, postes rotos y equipos dañados. Las autoridades también informaron que durante el fin de semana, un vehículo de NIPSCO fue atacado a disparos mientras realizaba reparaciones en Gary, lo que obligó a aumentar la seguridad para sus equipos.

En Whiting, Myra Carden, de 74 años, comentó que su hogar no sufrió daños, pero el miércoles enfrentaba su segundo apagón. Carden, su hijo y sus tres perros se quedaron sin electricidad durante más de dos días la semana pasada, y el martes volvieron a perder el suministro.

"Más de una vez he presentado un reporte de corte", comentó. "Lo único que me responden es: 'Usted ya presentó un reporte'. Bueno, ¿qué quieren que haga?". Carden utiliza un generador para mantener su refrigerador funcionando, pero solo cuando hay alguien en casa para vigilarlo, temiendo perder la carne almacenada en su congelador.

Esta situación crítica ha generado un gran impacto en la comunidad, que sigue esperando soluciones efectivas por parte de las autoridades y la empresa proveedora de energía.