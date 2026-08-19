FOTO: Se anticipan lluvias y un cambio brusco en el clima de Buenos Aires

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un cambio inesperado en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada de este jueves, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, comenzará con precipitaciones sorpresa durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, aunque el escenario mejorará rápidamente con el correr de las horas, permitiendo que el sol vuelva a asomar en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Sin embargo, la calma será momentánea. El avance de un proceso de ciclogénesis en la región provocará fuertes ráfagas de viento y un desplome significativo de los termómetros durante los días siguientes.

Lluvias durante la madrugada y la mañana

Según el pronóstico oficial, las lluvias podrían comenzar durante la madrugada del jueves y extenderse durante la mañana, casi llegando al mediodía.

La situación será transitoria, ya que las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar con el correr de las horas. Por ese motivo, no se espera que las precipitaciones continúen durante toda la jornada.

Una vez que se retire la inestabilidad, comenzará una etapa de mejoramiento del tiempo en el AMBA, con una disminución de la nubosidad.

¿Cuándo vuelve el sol al AMBA?

La buena noticia para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano es que, después de las lluvias, podría volver a aparecer el sol.

El mejoramiento de las condiciones se produciría durante el jueves, dejando atrás las precipitaciones y dando paso a una jornada con mayor estabilidad.

Sin embargo, el cambio será apenas el comienzo de un nuevo escenario meteorológico que estará marcado por la ciclogénesis y los fuertes vientos.

Ciclogénesis: fuertes vientos y baja de temperatura

Durante los próximos días, el desarrollo de una ciclogénesis provocará un importante cambio en las condiciones del tiempo en buena parte de la región.

Uno de los principales efectos será la presencia de vientos fuertes, especialmente durante el proceso de profundización del sistema de bajas presiones.

Además, se espera un fuerte descenso de las temperaturas, por lo que después de las lluvias del jueves llegará un período mucho más frío al AMBA.

La buena noticia es que, de acuerdo con el escenario previsto por el SMN, no se esperan nuevas lluvias durante los días siguientes, aunque sí continuará el viento y se hará sentir con fuerza el descenso térmico.

El cambio de tiempo será marcado

De esta manera, el AMBA tendrá un jueves con un comienzo inestable, lluvias durante la madrugada y la mañana y una posterior mejora de las condiciones.

Luego llegará un período caracterizado por tiempo más seco, fuertes vientos y temperaturas considerablemente más bajas.