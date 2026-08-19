Lionel Messi convirtió un golazo tras el fallecimiento de su padre, Jorge

El astro argentino Lionel Messi logró anotar su primer gol desde el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, durante el partido que enfrentó a Inter Miami y Philadelphia Union por la vigésima fecha de la Major League Soccer, la principal categoría del fútbol estadounidense.

El gol llegó a los 25 minutos de la primera parte y significó el 2-1 parcial, en un encuentro donde su equipo había iniciado en desventaja.

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MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! ?? pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

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Este encuentro marcó el tercer partido que disputa Messi desde el deceso de su padre, quien falleció el 8 de agosto tras una prolongada lucha contra una enfermedad en su ciudad natal, Rosario.

El jugador tuvo la oportunidad de alzar los dedos índices hacia el cielo, dedicando así su gol a su padre, algo que no había podido hacer antes, ya que tradicionalmente sus goles eran dedicados a su abuela. Con un potente zurdazo al segundo palo, Messi convirtió ante Philadelphia Union.

En su tercer partido desde la pérdida de Jorge Messi, el segundo en el que juega como titular, el “10” recibió un pase del carrilero Ian Fray en el costado derecho del área, se movió hacia la izquierda y logró marcar con un zurdazo que encontró el segundo poste.

Con la entereza que ha mostrado desde su regreso a Miami, luego de participar en el velorio y entierro de su padre, el campeón del mundo en Qatar 2022 no se dejó llevar por la emoción ante un gol que tiene un significado especial dado el contexto.

Después de celebrar con varios de sus compañeros, el atacante comenzó a discutir cuestiones tácticas con Ian Fray y otros futbolistas, antes de regresar rápidamente a su posición en la cancha.

Con este gol, el equipo de camiseta rosa, dirigido por el entrenador Ángel Guillermo Hoyos, se mantiene en el segundo puesto de la conferencia Este de la MLS, acumulando 41 puntos, a tres del líder Nashville, equipo ante el cual sufrieron una derrota por 4-1 en la jornada anterior.