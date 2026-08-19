Ezequiel "Chimy" Ávila sorprende al elegir el dorsal número 6 en Independiente

Buenos Aires, 19 agosto (NA) – El delantero Ezequiel "Chimy" Ávila fue presentado como la nueva incorporación de Independiente, y su elección del número de camiseta ha sorprendido a muchos: optó por la camiseta número 6.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, esta decisión se debe a que el atacante tuvo que elegir entre los dorsales disponibles al llegar en medio de la temporada, pero la elección de un número típicamente asociado a un defensor ha llamado la atención.

La llegada de Ávila al Rojo se produce pocos días después de la contratación del nuevo entrenador, el brasileño-uruguayo Jadson Viera Castro, quien proviene de Nacional de Montevideo y toma el lugar del director técnico Gustavo Quinteros.

Siendo una de las incorporaciones más notables del mercado de pases invernal del fútbol argentino, la elección del Chimy trasciende lo deportivo, al ser inusual ver a un delantero utilizando la camiseta número 6.

Este caso recuerda el de Walter Bou, quien regresó a Boca en 2020 y tuvo que usar el mismo dorsal en medio de la Copa Libertadores, cuando reemplazó a un central que había dejado su lugar.

Ávila, quien ha hecho declaraciones curiosas, mencionó que "ya vendrá el momento" de jugar en Boca o en Rosario Central, donde juega su hermano Gastón. Se convierte así en uno de los refuerzos más destacados del actual mercado de pases de Independiente, gracias a su experiencia de nueve años en el fútbol español.

Después de un paso por las inferiores del Xeneize, Ezequiel Ávila debutó profesionalmente en Tiro Federal, participando en la B Nacional y el Federal A, hasta su llegada a San Lorenzo.

A pesar de haber jugado solo 30 partidos en el Ciclón y anotar apenas dos goles, tuvo la oportunidad de dar el salto al fútbol europeo, destacándose en un préstamo en Huesca, donde ascendió a Primera División y anotó 10 goles en la siguiente temporada en LaLiga.

Su buen desempeño en el equipo azulgrana atrajo el interés de Osasuna, que lo fichó por 2,7 millones de euros. Allí, Ávila jugó durante cinco temporadas, logrando 28 goles en 123 partidos.

Comenzando la temporada 2023/24, el atacante de 32 años se unió al Real Betis, aunque no logró consolidarse como titular, lo que impactó en su rendimiento: en sus últimas tres temporadas con el conjunto albiverde, anotó solo ocho goles.