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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, Santa Fe presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 10° y 18°. La humedad es alta y el viento sopla suave desde el suroeste.

20/08/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 20 de agosto

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Este jueves 20 de agosto, el clima en Santa Fe se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad alcanza el 98%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a una velocidad de 2 m/s desde el suroeste, lo que permite una visibilidad de 10,000 metros. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa, lo que indica un día con condiciones estables, aunque con la posibilidad de lluvias intermitentes.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima alcance los 18°. A lo largo del día, las lluvias ligeras podrían continuar, aunque se prevé que mejoren hacia la tarde, permitiendo que la temperatura se acerque a su máximo.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 21 de agosto la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 15°, con cielo despejado. El sábado 22, las temperaturas oscilarán entre 5° y 14°, con algunas nubes. Para el domingo 23, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 16°, también con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 24, se espera un día similar, con temperaturas que irán de 7° a 17°.

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