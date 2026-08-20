Empresas turísticas reembolsan más de 4.600 dólares tras reclamos de usuarios

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La Dirección General de Defensa del Consumidor ha logrado que una aseguradora de salud y una aerolínea internacional cumplieran con los contratos establecidos, tras haber perjudicado a dos usuarios. En total, se recuperaron más de 4.600 dólares.

El caso más dramático involucró a un hombre de la localidad de Boulogne, quien circulaba en bicicleta por las calles de Australia cuando colisionó con un automóvil. El accidente le causó una severa fractura de tibia, lo que requirió su traslado de urgencia al reconocido Royal Melbourne Hospital, donde fue sometido a una cirugía.

Después de la operación, el afectado continuó con un complicado proceso de recuperación en un centro especializado. A pesar de haber notificado el incidente de inmediato y contar con la cobertura activa de la empresa de asistencia al viajero, la compañía le negó repetidamente el reembolso de los gastos médicos, medicamentos, traslados y alojamiento adicional.

Ante la falta de respuestas, el damnificado se dirigió a Defensa del Consumidor de San Isidro para iniciar un expediente legal, que finalmente se resolvió a su favor. "Nuestra prioridad absoluta es equilibrar la balanza a favor del vecino frente al abuso de las grandes corporaciones. No permitimos que las empresas ignoren sus obligaciones contractuales", señalaron desde el área de Defensa del Consumidor de San Isidro.

El segundo caso se centró en una mujer que había comprado un pasaje aéreo a Suiza, con escala en París, a través de una agencia de viajes. Días antes de su vuelo, sufrió un imprevisto cuadro de salud que le impidió viajar, situación que documentó con certificados médicos presentados a las empresas. Sin embargo, las compañías se negaron a reconocer el pasaje o a reprogramar el itinerario sin aplicar penalizaciones exorbitantes.

Defensa del Consumidor convocó a las partes a una audiencia de conciliación obligatoria. Al verse obligada por la normativa local, la aerolínea aceptó y ofreció una solución satisfactoria para la denunciante: emitir un bono no reembolsable por un valor de 1.684 dólares (el total de la reserva), con un año de validez para utilizar en cualquier destino. La mujer aceptó la propuesta y el caso se cerró con éxito.

Desde la comuna recordaron que el acceso a la salud y los imprevistos médicos certificados están protegidos por las leyes de consumo, y las aerolíneas no pueden desestimar la vulnerabilidad de un pasajero enfermo.