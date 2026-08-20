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Clima

Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, Rosario presenta un clima inestable con lluvias moderadas y temperaturas que oscilarán entre 6° y 20°. La humedad alcanzará el 82%, afectando la sensación térmica.

20/08/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 20 de agosto

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 20 de agosto

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Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario experimenta lluvias moderadas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, debido a una humedad del 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1.66 m/s desde el sureste.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1.66 m/s. La humedad alta puede generar una sensación térmica más baja de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El sábado 22, las temperaturas oscilarán entre 5° y 16°, con algunas nubes dispersas. El domingo 23, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 24, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con nubes rotas.

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