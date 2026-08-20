Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo se presenta completamente despejado en Mendoza
, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 27%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1021 hPa.
El clima hoy jueves 20 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. El día se caracterizará por un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. La humedad se mantendrá baja, lo que favorecerá la sensación de calor. El viento será leve, contribuyendo a un clima agradable para realizar actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Mendoza
mostrará variaciones. Para el viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 17°, con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 6° y 15°, con algunas nubes. El domingo 23 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 24 de agosto, se espera un clima más nublado, con temperaturas entre 10° y 19°.