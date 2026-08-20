Japón alcanza cifras históricas en exportaciones e importaciones durante julio de 2026

TOKIO — En julio, las cifras de importaciones y exportaciones de Japón alcanzaron niveles récord, impulsadas por un significativo incremento en los costos de energía y la debilidad del yen. Estos factores contribuyeron a que el déficit comercial del país se extendiera por tercer mes consecutivo, según los datos del Ministerio de Finanzas.

El déficit comercial registrado fue de 634.500 millones de yenes (aproximadamente 4.000 millones de dólares), lo que refleja un aumento notable en las importaciones, que se dispararon un 27,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 12,15 billones de yenes (77.000 millones de dólares), ajustados estacionalmente.

El conflicto en Irán ha llevado a un aumento en los precios del petróleo, un insumo crítico para Japón, que depende casi en su totalidad de las importaciones de crudo. Históricamente, el país ha estado vinculado a las importaciones desde el Medio Oriente, particularmente a través del estrecho de Ormuz, que sigue siendo una ruta estratégica cerrada.

Por otro lado, las exportaciones también mostraron un crecimiento significativo, aumentando un 23,2% hasta alcanzar 11,51 billones de yenes (73.000 millones de dólares). Este crecimiento se vio impulsado por las sólidas ventas de automóviles a Estados Unidos y otros países, así como por el aumento en los envíos de semiconductores y otros dispositivos electrónicos. Las exportaciones japonesas han estado en aumento durante casi un año, con cifras que han alcanzado niveles históricos desde que se dispone de datos comparables en enero de 1979.

A pesar de los esfuerzos del banco central japonés para estabilizar la moneda, la debilidad del yen ha persistido, afectando negativamente los precios de las materias primas y otros bienes importados. Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza en torno a 158 yenes, por debajo de los más de 160 yenes de julio, pero aún por encima de los 140 yenes del año pasado.

Un yen debilitado puede beneficiar a grandes exportadores como Toyota Motor Corp., ya que aumenta el valor de sus ganancias generadas en el extranjero. Sin embargo, esto también encarece los costos de las materias primas y otros productos importados, lo que puede impactar en la inflación y el costo de vida en Japón.

En el contexto actual, analistas han indicado que las políticas implementadas por la primera ministra Sanae Takaichi han tenido un impacto limitado en la revitalización de la economía japonesa. A pesar de la situación, se prevé que Takaichi mantenga su cargo por el momento, dado que no hay elecciones programadas y su popularidad entre los votantes continúa siendo relativamente alta.