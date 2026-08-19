Polémica: el gol que le anularon a Belgrano en el cierre del partido ante Racing
Belgrano quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 1-0 ante Racing en los octavos de final, en un partido disputado en el Estadio Único de Villa Mercedes.
19/08/2026 | 21:53Redacción Cadena 3
FOTO: El momento en el que el VAR detuvo la jugada para determinar el fuera de juego. (Captura)
En un final con polémica, Belgrano cayó ante Racing en San Luis y quedó afuera de la Copa Argentina en los octavos de final del certamen.
"El Pirata" comenzó perdiendo desde temprano cuando Tomás Conechny anotó de cabeza a los cuatro minutos del partido.
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Fútbol. En un final con polémica, Belgrano cayó ante Racing y quedó afuera de la Copa Argentina
"El Pirata" perdió 1-0 ante la "Academia" en San Luis por los octavos de final del torneo.
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El conjunto de Ricardo Zielinski buscó durante todo el partido el empate, pero no lograba romper con el cero del arco defendido por Facundo Cambeses.
Sobre el final, Ramiro Hernandes levantó un centro desde el costado izquierdo y la pelota se terminó metiendo en el segundo palo del arco de Racing.
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LA JUGADA QUE RECLAMÓ TODO BELGRANO: ¿había offside en el gol anulado al Pirata? ?? #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/XNhkhyyuNn— TyC Sports (@TyCSports) August 20, 2026
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Rapidámente, el juez de línea anuló el gol por un posible offside de Nicolás Fernández que participó de la jugada a pesar de no haberla tocado.
Tras la revisión del VAR, Sebastián Zunino señaló el offside que no le permitió a Belgrano llegar al empate. Los jugadores "Piratas" protestaron y Thiago Cardozo fue expulsado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Belgrano cayó ante Racing y quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final.
¿Quién anotó el primer gol?
Tomás Conechny anotó de cabeza a los cuatro minutos del partido.
¿Cuándo se anuló el gol de Belgrano?
El gol fue anulado sobre el final del partido por un posible offside.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en San Luis.
¿Cómo reaccionó el árbitro tras la revisión del VAR?
Sebastián Zunino confirmó el offside y expulsó a Thiago Cardozo.