Polémica: el gol que le anularon a Belgrano en el cierre del partido ante Racing

FOTO: El momento en el que el VAR detuvo la jugada para determinar el fuera de juego. (Captura)

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En un final con polémica, Belgrano cayó ante Racing en San Luis y quedó afuera de la Copa Argentina en los octavos de final del certamen.

"El Pirata" comenzó perdiendo desde temprano cuando Tomás Conechny anotó de cabeza a los cuatro minutos del partido.

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El conjunto de Ricardo Zielinski buscó durante todo el partido el empate, pero no lograba romper con el cero del arco defendido por Facundo Cambeses.

Sobre el final, Ramiro Hernandes levantó un centro desde el costado izquierdo y la pelota se terminó metiendo en el segundo palo del arco de Racing.

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LA JUGADA QUE RECLAMÓ TODO BELGRANO: ¿había offside en el gol anulado al Pirata? ?? #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/XNhkhyyuNn — TyC Sports (@TyCSports) August 20, 2026

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Rapidámente, el juez de línea anuló el gol por un posible offside de Nicolás Fernández que participó de la jugada a pesar de no haberla tocado.

Tras la revisión del VAR, Sebastián Zunino señaló el offside que no le permitió a Belgrano llegar al empate. Los jugadores "Piratas" protestaron y Thiago Cardozo fue expulsado.