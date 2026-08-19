FOTO: Investigadores de la PFA afirman que Loan Peña fue secuestrado en Corrientes

Corrientes, 19 agosto (NA) -- Dos de los investigadores de la Policía Federal (PFA) coincidieron en señalar este miércoles que a Loan Peña "se lo llevaron", de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde se había organizado una reunión familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

El comisario de la Policía Federal Marcelo Daniel Román sostuvo que, de acuerdo con su experiencia y los elementos analizados, Loan "no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal", donde fue visto por última vez, en las inmediaciones de la casa de Catalina Peña, el 13 de junio de 2024.

Román señaló que "la hipótesis del accidente" fue una de las que más se manejó a partir de las pruebas reunidas. Además, afirmó que Macarena Peña, hija de Laudelina, fue la primera en mencionar esa posibilidad, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Y también habló sobre el análisis de los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, y aseguró que se detectó una relación previa entre ellos y el comisario Walter Maciel, además de registros fotográficos de los tres juntos.

Por su parte, Maximiliano Aciares -integrante del Departamento de Trata de la PFA- se expresó en sintonía con lo que había dicho Román en torno a la desaparición del menor: "Se lo llevaron", indicó. Y al ser consultado por la posibilidad de un accidente, consideró que "no se descarta esa hipótesis".

En tanto, se reprogramó el testimonio de Ramón Dupuy, ya que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes hicieron lugar a un pedido para que se rechace su declaración por Zoom.

El abogado Rodolfo Baqué, representante legal de Elizabeth Cutaia, presentó un recurso para evitar la declaración de Dupuy por videoconferencia ya que de esa manera "se pierde espontaneidad", y además sostuvo que "podrían dictarle las respuestas".