Chacarita y Güemes empatan sin goles en un partido clave por la lucha del descenso

FOTO: Chacarita y Güemes repartieron puntos en el partido postergado de la fecha 21 en la Primera Nacional.

Chacarita Juniors y Güemes empataron sin goles en un encuentro disputado el miércoles, correspondiente a la vigesimoprimera fecha de la Primera Nacional. Este partido había sido reprogramado debido a la suspensión de actividades en el fútbol argentino tras la llegada de la selección nacional, que había disputado la final de la Copa del Mundo, finalizando en segundo lugar.

Ambos equipos necesitaban urgentemente sumar puntos; sin embargo, el empate favoreció más a Chacarita, que se encuentra una posición por encima de los dos últimos lugares de descenso directo, acumulando 27 unidades. En la parte inferior de la tabla, Patronato y los santiagueños ocupan el descenso con 24 y 21 puntos, respectivamente, en la Zona B.

El equipo de Chacarita llegaba al partido con dos derrotas consecutivas, una ante Atlético Rafaela por 1-0 y otra frente a Estudiantes de Buenos Aires por 2-0. Por su parte, Güemes se encuentra en una situación más crítica, ya que lleva 9 partidos sin conocer la victoria y ha acumulado 14 derrotas en el campeonato.

La presión fue palpable durante el encuentro, ya que ambos equipos buscaban desesperadamente la victoria. La hinchada de Chacarita hizo sentir su apoyo con el famoso cántico de "jugadores", instando al equipo a avanzar en el juego.

A pocos minutos de finalizar el partido, Lucas Guiñazú fue expulsado tras una falta innecesaria sobre Maximiliano Meléndez, quien controlaba el balón en la mitad de la cancha. El encuentro concluyó sin goles, dejando preocupaciones para ambos equipos que siguen en una situación crítica.

Al finalizar el partido, los socios de Chacarita expresaron su descontento con el cántico "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

En la próxima fecha, Chacarita se enfrentará a San Martín de Tucumán como local en el estadio de Villa Maipú, mientras que Güemes recibirá a Atlético Rafaela en Santiago del Estero.