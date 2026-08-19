Trump anuncia una guerra económica devastadora contra Irán y sus aliados

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el miércoles lo que calificó como "la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", en el contexto de la tensión con Irán.

"Esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes", afirmó Trump a través de su red social Truth Social, acusando a Irán de no haber utilizado la oportunidad para llegar a un acuerdo.

El mandatario señaló: "Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha sido destruida, sus fábricas militares ahora son escombros, su moneda carece de valor y su país pende de un hilo".

Además, Trump advirtió: "Hoy también anuncio que CUALQUIER país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar cualquier tipo de salvavidas a Irán enfrentará a su vez ENORMES consecuencias económicas".

Al declarar que esto marcará "un DÍA D económico", instó a sus aliados a permanecer al lado de Estados Unidos para "aislar y derrotar la amenaza iraní".

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan, especialmente en torno al estrecho de Ormuz y las condiciones para finalizar el conflicto. El futuro de las negociaciones es incierto tras la conclusión de un período de 60 días establecido en un memorando de entendimiento.

AgenciaNA