Trump anuncia una guerra económica devastadora contra Irán y sus aliados
El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que se implementará la operación económica más severa contra Irán, mencionando un aislamiento sin precedentes para el país persa.
FOTO: Trump volvió a amenazar a Irán.
Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el miércoles lo que calificó como "la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", en el contexto de la tensión con Irán.
"Esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes", afirmó Trump a través de su red social Truth Social, acusando a Irán de no haber utilizado la oportunidad para llegar a un acuerdo.
El mandatario señaló: "Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha sido destruida, sus fábricas militares ahora son escombros, su moneda carece de valor y su país pende de un hilo".
Además, Trump advirtió: "Hoy también anuncio que CUALQUIER país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar cualquier tipo de salvavidas a Irán enfrentará a su vez ENORMES consecuencias económicas".
Al declarar que esto marcará "un DÍA D económico", instó a sus aliados a permanecer al lado de Estados Unidos para "aislar y derrotar la amenaza iraní".
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan, especialmente en torno al estrecho de Ormuz y las condiciones para finalizar el conflicto. El futuro de las negociaciones es incierto tras la conclusión de un período de 60 días establecido en un memorando de entendimiento.
AgenciaNA
Lectura rápida
¿Qué anunció Trump?
Anunció la implementación de una operación económica devastadora contra Irán.
¿Cuál es la advertencia para otros países?
Advirtió que enfrentarán grandes consecuencias económicas si ayudan a Irán.
¿Cómo describió la situación de Irán?
Describió a Irán como un país en crisis, con su armada y fuerza aérea destruidas.
¿Qué instó Trump a sus aliados?
Instó a sus aliados a unirse a Estados Unidos para aislar a Irán.
¿Qué se menciona sobre las negociaciones?
El futuro de las negociaciones entre EE. UU. e Irán es incierto tras un período de 60 días.
[Fuente: Noticias Argentinas]