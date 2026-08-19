FOTO: Clima en Buenos Aires: lluvias y mejoras para este jueves 20 de agosto en el AMBA

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer el pronóstico para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se anticipa un inicio de jornada inestable, aunque las condiciones climáticas mejorarán hacia la tarde en la Capital Federal y el conurbano.

Según el pronóstico, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, hay probabilidad de lluvias durante la mañana de este jueves en varios sectores de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Las precipitaciones se concentrarían principalmente en las horas de la mañana y no se espera que persistan a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se prevé que las condiciones meteorológicas vayan mejorando.

La principal novedad es que durante la tarde podría volver a aparecer el sol en la Capital y sus alrededores.

Después de una mañana caracterizada por la nubosidad y las posibles lluvias, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo momentos con mayor presencia solar.

En cuanto a las temperaturas, el SMN estima una mínima de 6 grados y una máxima de 17, lo que sugiere que será necesario abrigarse bien durante gran parte del día.

El mejoramiento del tiempo en la tarde no implicará un retorno a temperaturas agradables. Por el contrario, el pronóstico para los próximos días indica un fuerte descenso térmico y vientos, relacionados con un proceso de ciclogénesis que impactará en gran parte de la región.

A pesar de las lluvias matinales del jueves, hay un dato positivo para el AMBA: las condiciones tienden a estabilizarse y no se esperan nuevas precipitaciones en los días siguientes.

Así, el jueves presentará dos caras: una mañana fría e inestable, con posibilidades de lluvias, y una tarde con mejores condiciones y la posibilidad de ver el sol en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.