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River empató sin goles ante Independiente Santa Fe en Colombia y definirá en el Monumental

La vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará el próximo miércoles.

19/08/2026 | 23:27Redacción Cadena 3

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River igualó en la ida de los octavos.

FOTO: River igualó en la ida de los octavos.

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River fue de más a menos en el partido e igualó sin goles ante Independiente Santa Fe en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, llevado a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El “Millonario” dominó la pelota en la primera mitad, pero sufrió de más en la segunda parte para mantener el cero e ir en busca de la clasificación a los cuartos de final, la próxima semana en condición de local.

El primer tiempo fue entretenido ya que contó con situaciones de peligro para ambos equipos, aunque River dominó el encuentro desde la tenencia del balón (70% a 30%), pero sin la efectividad necesaria para romper el cero.

De arranque, los comandados por el “Chacho” tuvieron la chance de poner el 1-0 luego de un cabezazo del defensor Lautaro Rivero que contó con la gran respuesta del arquero rival, Weimar Asprilla, para enviar la pelota al córner.

No obstante, a los 14 minutos, Independiente Santa Fe respondió rápidamente al estrellar un disparo del argentino Nahuel Bustos en el travesaño, generando preocupación en la zona defensiva de “La Banda”.

Incluso, sobre el cierre de la primera parte, estuvo cerca de conceder un gol en contra. Fausto Vera quiso tirar un caño en la mitad de la cancha, perdió la pelota y el elenco colombiano generó un contragolpe que culminó con un remate del propio Bustos al palo izquierdo del arco de Santiago Beltrán, guardameta del “Millonario”.

El comienzo del complemento tampoco fue favorable para el cuadro de Núñez que, tras un mal control de Lautaro Rivero, la pelota quedó en los pies de Bustos. Sin embargo, el atacante albiceleste quiso definir por encima de Beltrán y terminó enviando la pelota por arriba del travesaño, desperdiciando una ocasión inmejorable para abrir el marcador.

El desarrollo de la partida continuó en favor del conjunto colombiano que fue creciendo cada vez más en el partido y preocupó en reiteradas ocasiones a la defensa del elenco riverplatense, pero el resultado no sufrió modificaciones.

Ahora, la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre ambos equipos se definirá el miércoles 26 de agosto en el Monumental, donde River hará de local.

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Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
River enfrenta a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se disputa?
El encuentro está programado para este miércoles a las 21:30.

¿Por qué se suspendió el partido anteriormente?
El partido fue postergado debido al terremoto que afectó a Colombia.

¿Dónde se jugará el partido?
El Estadio Nemesio Camacho El Campín será la sede del encuentro.

¿Cómo llega River a este partido?
River llega tras un triunfo 2-0 sobre Argentinos Juniors, rompiendo una racha de seis derrotas consecutivas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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