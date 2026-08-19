Vojvoda destaca la unidad en Racing tras avanzar en la Copa Argentina: "Los resultados llegarán"

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El director técnico de Racing, Juan Pablo Vojvoda, analizó el partido y el momento actual del equipo tras la victoria que les permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde deberán esperar al ganador del duelo entre Boca y Vélez programado para el 2 de septiembre.

En una conferencia de prensa posterior al partido, Vojvoda expresó su deseo de ver al club unido y pidió el apoyo de todos para el proyecto: "Quiero al club unido; sé que hay diferencias, pero desde afuera siempre vi unión; en los momentos difíciles estaban juntos".

El entrenador también abordó la exigencia de la hinchada tras tres derrotas consecutivas, a la vez que recordó los logros obtenidos bajo la dirección de Gustavo Costas: "Han disfrutado durante dos años gracias a todos, pero hay procesos que necesitan un recambio; yo pido ayuda, soy un entrenador que se involucra en los proyectos". Además, agregó: "El equipo juega bien, pero yo sé que la gente quiere ganar, quiere resultados y van a llegar si hacemos las cosas bien".

El técnico enfatizó que los objetivos se alcanzarán principalmente a través de las formas, brindando apoyo a los jugadores provenientes de las inferiores: "A los que salieron campeones en reserva quiero darles la posibilidad y a los que tienen recorrido decirles que los necesitamos también; de esta manera el proceso caminará como todos queremos".

En relación al partido, Vojvoda destacó la actitud del equipo: "Cuando venís de derrotas, lo más fácil es no arriesgar, pero vi un primer tiempo con una buena personalidad, y a pesar del tiempo que quedaba tuvo carácter".

Asimismo, valoró la serenidad de los juveniles que debutaron como titulares: "Teníamos necesidad, pero no por eso hay que olvidarse de jugar y no solo pensar en ganar".

Por último, reflexionó sobre las tres derrotas consecutivas, señalando: "No veníamos haciendo malos partidos, pero los resultados no llegaban, porque los últimos partidos los perdimos, aunque hoy en esos partidos también se generaron situaciones de gol".