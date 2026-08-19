Vojvoda destaca la unidad en Racing tras avanzar en la Copa Argentina: "Los resultados llegarán"
Racing logró su pase a cuartos de final al vencer 1-0 a Belgrano y espera rival entre Boca y Vélez en la Copa Argentina.
FOTO: Juan Pablo Vojvoda en conferencia sobre la clasificación de Racing en Copa Argentina.
Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El director técnico de Racing, Juan Pablo Vojvoda, analizó el partido y el momento actual del equipo tras la victoria que les permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde deberán esperar al ganador del duelo entre Boca y Vélez programado para el 2 de septiembre.
En una conferencia de prensa posterior al partido, Vojvoda expresó su deseo de ver al club unido y pidió el apoyo de todos para el proyecto: "Quiero al club unido; sé que hay diferencias, pero desde afuera siempre vi unión; en los momentos difíciles estaban juntos".
El entrenador también abordó la exigencia de la hinchada tras tres derrotas consecutivas, a la vez que recordó los logros obtenidos bajo la dirección de Gustavo Costas: "Han disfrutado durante dos años gracias a todos, pero hay procesos que necesitan un recambio; yo pido ayuda, soy un entrenador que se involucra en los proyectos". Además, agregó: "El equipo juega bien, pero yo sé que la gente quiere ganar, quiere resultados y van a llegar si hacemos las cosas bien".
El técnico enfatizó que los objetivos se alcanzarán principalmente a través de las formas, brindando apoyo a los jugadores provenientes de las inferiores: "A los que salieron campeones en reserva quiero darles la posibilidad y a los que tienen recorrido decirles que los necesitamos también; de esta manera el proceso caminará como todos queremos".
En relación al partido, Vojvoda destacó la actitud del equipo: "Cuando venís de derrotas, lo más fácil es no arriesgar, pero vi un primer tiempo con una buena personalidad, y a pesar del tiempo que quedaba tuvo carácter".
Asimismo, valoró la serenidad de los juveniles que debutaron como titulares: "Teníamos necesidad, pero no por eso hay que olvidarse de jugar y no solo pensar en ganar".
Por último, reflexionó sobre las tres derrotas consecutivas, señalando: "No veníamos haciendo malos partidos, pero los resultados no llegaban, porque los últimos partidos los perdimos, aunque hoy en esos partidos también se generaron situaciones de gol".
Lectura rápida
¿Qué logró Racing recientemente?
Racing avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina al vencer 1-0 a Belgrano.
¿Quién es el entrenador de Racing?
El entrenador es Juan Pablo Vojvoda.
¿Qué dijo Vojvoda sobre la unidad del club?
Vojvoda expresó: "Quiero al club unido; sé que hay diferencias, pero desde afuera siempre vi unión".
¿Cuál es el próximo rival de Racing?
Racing espera al ganador del partido entre Boca y Vélez, que se jugará el 2 de septiembre.
¿Cómo se siente Vojvoda respecto a los resultados?
Vojvoda aseguró que los resultados llegarán si se hacen las cosas bien y pidió apoyo para su proyecto.
[Fuente: Noticias Argentinas]