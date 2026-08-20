Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 6° y una sensación térmica de 4°. La humedad se encuentra en un 87%, lo que genera una atmósfera bastante fresca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para este jueves, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 27°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde. La humedad alta puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. El viento, aunque leve, contribuirá a mantener el ambiente fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con un clima mayormente despejado. Para el viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 26°. El sábado 22, las temperaturas oscilarán entre 10° y 23°. El domingo 23, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°. Finalmente, el lunes 24, se espera un clima similar con mínimas de 12° y máximas de 26°.