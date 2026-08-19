Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.

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El número de sorteo 26539, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 7989, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Rata).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7989

2° 7925

3° 1036

4° 3902

5° 1467

6° 4451

7° 2778

8° 9268

9° 1405

10° 4939

11° 8290

12° 1449

13° 2856

14° 1363

15° 6220

16° 6485

17° 7322

18° 6625

19° 6960

20° 5214