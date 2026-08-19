Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.
El sorteo número 26539 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 19 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 7989, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (La Rata)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26539, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 7989, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Rata).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7989
2° 7925
3° 1036
4° 3902
5° 1467
6° 4451
7° 2778
8° 9268
9° 1405
10° 4939
11° 8290
12° 1449
13° 2856
14° 1363
15° 6220
16° 6485
17° 7322
18° 6625
19° 6960
20° 5214
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26539 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7989.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Rata)".
¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° lugar son 7925, 1036, 3902, 1467, 4451, 2778, 9268, 1405, 4939, 8290, 1449, 2856, 1363, 6220, 6485, 7322, 6625, 6960 y 5214.