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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.

El sorteo número 26539 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 19 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 7989, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (La Rata)".

19/08/2026 | 21:16Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26539, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 7989, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Rata).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7989
2° 7925
3° 1036
4° 3902
5° 1467
6° 4451
7° 2778
8° 9268
9° 1405
10° 4939
11° 8290
12° 1449
13° 2856
14° 1363
15° 6220
16° 6485
17° 7322
18° 6625
19° 6960
20° 5214

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26539 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7989.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Rata)".

¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° lugar son 7925, 1036, 3902, 1467, 4451, 2778, 9268, 1405, 4939, 8290, 1449, 2856, 1363, 6220, 6485, 7322, 6625, 6960 y 5214.

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