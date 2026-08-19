Amenazas a Lautaro González, hermano de Axel, tras su desaparición en Resistencia

Resistencia, 19 agosto (NA) -- María Inés Gómez, madre de Axel González, quien lleva tres meses desaparecido en las cercanías de Resistencia, ha denunciado recientemente que su hijo menor fue amenazado en la calle por uno de los individuos que estuvo detenido en relación con el caso.

El implicado es Sergio Gómez, ex cuñado de Axel e hijo de Ramón "Cuno" Gómez, el único sospechoso que permanece bajo custodia.

El incidente ocurrió cuando Lautaro González, hermano menor de Axel, se encontraba en un comercio de la zona de Puerto Tirol y se topó con Sergio Gómez, quien realizó un gesto con los dedos, simulando un disparo.

Posteriormente, la madre presentó la denuncia y, en declaraciones a la prensa local, enfatizó que las amenazas hacia Axel comenzaron de manera similar, advirtiendo que "no le voy a dejar pasar una, si a mi hijo le pasa algo, el responsable será Sergio Gómez".

De este modo, María Inés ratificó sus sospechas sobre la familia política de su hijo mayor, incluyendo a Lorena Gómez, su exnovia y madre de su pequeña hija. Además, criticó la actuación de la policía, sugiriendo que los efectivos aún tienen responsabilidad en la desaparición de Axel.

"Que (Fernando, jefe de la Policía del Chaco) Romero se haga cargo de que su gente corrió a mi hijo esa noche y descubra qué le hicieron. Y que el gobernador (Leandro Zdero) me diga dónde está Axel", exigió.

Axel González, de 21 años, desapareció en la madrugada del 17 de mayo, cuando se dirigía a visitar a su ex pareja en la zona de Puerto Tirol. Iba acompañado de su amigo Ariel Lázaro y se mostró inquieto ante la presencia de un vehículo policial, lo que lo llevó a huir sin razones que justificaran su reacción, según lo declarado por Lázaro.