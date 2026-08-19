Angie Nixon, la socialista que desafía a los republicanos en las elecciones de noviembre en Florida

Los votantes demócratas en Florida sorprendieron al establishment del partido al elegir a la representante estatal Angie Nixon, una socialista democrática, en lugar de Alex Vindman, un moderado y exfuncionario de seguridad nacional que jugó un papel crucial en el primer juicio político del presidente Donald Trump.

Los demócratas buscan recuperar terreno en este estado diverso y dinámico económicamente, aunque han tenido dificultades para encontrar un mensaje que resuene en el clima político actual. La inesperada victoria de Nixon representa un reto considerable frente a la senadora federal Ashley Moody, exfiscal general de Florida, quien fue seleccionada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar el escaño que dejó vacante Marco Rubio al ser nombrado secretario de Estado por Trump.

Esta contienda ha intensificado las tensiones dentro del Partido Demócrata sobre cómo movilizar a los votantes progresistas, que demandan candidatos combativos, sin alienar a los independientes y moderados, quienes son esenciales para ganar en estados reñidos.

"Si los resultados de esta noche les sorprenden, es que no han prestado suficiente atención a lo que ocurre en el sur del país", afirmó Britney Whaley, directora regional para el sureste del Partido de las Familias Trabajadoras, que apoya a candidatos populistas. "Los resultados de las elecciones de esta noche deben servir de llamado de atención para un establishment político que cree que un mensaje populista no puede ganar en el sur. La campaña de Angie demuestra que los votantes responden a una visión económica audaz que satisface sus necesidades básicas".

Una orgullosa progresista que hizo campaña con tácticas nuevas

Nixon, una entusiasta progresista que recibió el apoyo de legisladoras como Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de Minnesota, es una organizadora sindical con experiencia que recientemente se unió a la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA). Ha defendido políticas como la atención sanitaria y el cuidado infantil universales, además de criticar abiertamente la política exterior de Estados Unidos y la guerra en Gaza.

En mayo, durante una sesión de la Cámara de Representantes estatal, Nixon protestó enérgicamente contra la redistribución de los distritos electorales del Congreso impulsada por la legislatura de Florida, controlada por los republicanos. Su protesta, aunque le valió una revisión ética, fue aclamada por aliados demócratas y grupos defensores del derecho al voto.

Vindman, por su parte, recaudó aproximadamente 16 millones de dólares para su campaña y había gastado más de 9 millones a finales de julio. En contraste, Nixon logró recaudar poco menos de 1 millón de dólares, optando por evitar la publicidad televisiva y centrándose en la interacción con votantes a través de redes sociales, recibiendo apoyo de figuras destacadas en internet, como Ms. Rachel, creadora de contenido educativo infantil en YouTube.

A diferencia de otras campañas de socialistas democráticos este año, Nixon encontró escasa oposición de figuras demócratas nacionales o de comités de acción política prominentes. Sin embargo, los sectores progresistas celebraron su victoria como un indicativo de un impulso creciente en la región.

El Senado en Florida se consideraba fuera del alcance para los demócratas y no era una pieza clave en los esfuerzos del partido por recuperar la cámara alta. Sin embargo, Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, elogió a Nixon como una "líder con capacidad demostrada", afirmando que el DNC "está listo para ayudar a que Angie sea elegida y trabajar juntos para hacer que este escaño cambie de partido".

Una derrota para la política demócrata de "resistencia"

Vindman fue parte del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump. Su testimonio fue crucial en el primer juicio político de Trump, que surgió de una llamada en la que el presidente presionó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para investigar al demócrata Joe Biden y su familia. Su actuación lo convirtió en una figura destacada entre los demócratas, pero también en blanco de la ira de Trump, lo que le permitió recaudar millones de dólares en pequeñas donaciones.

Su hermano gemelo, Eugene Vindman, también formó parte del consejo y es actualmente congresista demócrata por Virginia.

"La representante Nixon llevó a cabo una campaña sólida. Estaré a su lado en la lucha contra Ashley Moody. Espero que se sumen a mí", expresó Vindman en un comunicado tras reconocer su derrota. Por su parte, Trump celebró la derrota de Vindman y comentó: "La derrota más gratificante de anoche fue la de un auténtico sujeto despreciable y traidor, Alexander Vindman, frente a una lunática de la izquierda radical".

Líderes demócratas como Chuck Schumer confiaban en que la reputación de Vindman y sus fondos de campaña transformarían lo que se consideraba un escaño sólidamente republicano en una contienda más competitiva. La victoria inesperada de Nixon ha fortalecido la confianza republicana en el estado y reavivado la certeza de los progresistas en la efectividad de su mensaje.

La derrota de Vindman refleja el destino de otras figuras que se hicieron notar por oponerse a Trump, en un contexto donde los demócratas adoptaron la noción de "resistencia". Estas derrotas podrían indicar un cambio en las preferencias de los votantes hacia posturas políticas más contundentes y asertivas.

En mayo, el representante Al Green de Texas, un opositor de Trump, perdió ante Christian Menefee, un progresista emergente. Asimismo, el representante Dan Goldman, quien fue asesor jurídico durante el primer juicio político, perdió ante el progresista Brad Lander.

La victoria de Nixon se destaca en un contexto donde otros candidatos progresistas en el sur de Florida han perdido ante contendientes más moderados. Florida ha girado a la derecha en los últimos ciclos electorales, aunque ha sido un refugio para comunidades hispanas que han huido de regímenes autoritarios en Latinoamérica, lo que ha llevado a una reacción negativa hacia lo que se percibe como socialismo.

A pesar de los desafíos, aliados de Nixon creen que su base electoral, que incluye condados con alta población trabajadora y afroestadounidense, puede ser una clave para alcanzar el poder si se une a la coalición demócrata general. Sin embargo, advierten que las divisiones internas y un mensaje que no sea auténtico podrían perjudicar a cualquier candidato, sin importar su corriente política.

"La gente busca un cambio. Busca un liderazgo que sepa escuchar", expresó Moné Holder, activista progresista, quien recientemente ganó un escaño en el concejo municipal de Jacksonville. "Los votantes salieron a demostrarlo, y eso quedó patente en mi elección, en la de Angie y en algunas otras".