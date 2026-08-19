Stripe adquirió OpenRouter por $7.5 mil millones: ¿un movimiento hacia la singularidad?

Stripe confirmó el miércoles la adquisición de OpenRouter, aunque no reveló el precio del acuerdo. Sin embargo, fuentes del New York Times indicaron que la transacción alcanzó los $7.5 mil millones.

Este monto representa un considerable aumento respecto a la valoración de OpenRouter, que era de $1.3 mil millones en mayo. Para poner en contexto, se estima que los fundadores recibirán alrededor de $1.5 mil millones de la venta, una cifra superior a la valoración total de la startup hace solo tres meses. Los inversores se repartirán el resto, que asciende a $6 mil millones, según el NYT. Además, Stripe tuvo que superar ofertas de otros interesados en la startup, como Databricks.

La pregunta que surge es: ¿qué quiere un gigante de los pagos con una startup que se especializa en gestionar el uso de diferentes modelos de inteligencia artificial? La respuesta, según una carta filtrada de los fundadores de Stripe a sus inversores sobre el acuerdo, es: "la singularidad".

En la carta, mencionaron que "es un término vago y quizás ya muy utilizado, pero decidimos que el 1 de enero marcó el inicio de la singularidad y hemos estado operando sobre esa base". La singularidad se refiere al punto en el que los humanos y la tecnología que hemos creado se fusionan para convertirse en una nueva especie. Esta afirmación parece más una broma que una declaración seria, como admitió Patrick Collison en una conferencia de su empresa en abril.

A pesar de ello, los fundadores también se refirieron al aumento económico que la inteligencia artificial está generando para Stripe. Con el auge de la IA, más empresas están siendo lanzadas y más de ellas utilizan los servicios de Stripe. De hecho, se reporta que el 88% de las empresas en la lista de Forbes AI 50 utilizan sus productos, incluyendo a OpenAI y Anthropic, así como el 100% de las startups de más rápido crecimiento de Brex.

Aún así, esto no explica por qué Stripe estaría interesado en una empresa conocida principalmente por ayudar a los desarrolladores a gestionar su uso de modelos de IA. Los fundadores de Stripe reconocieron que sus bases de clientes se superponen.

"OpenRouter es excepcionalmente útil para cualquier desarrollador y Stripe es una de las plataformas de desarrollo más grandes del mundo", escribieron en su carta. Sin duda, el uso interno de OpenRouter ofrecerá beneficios significativos a Stripe y facilitará el lanzamiento de futuras ofertas de agentes independientes de modelos.

Se espera que OpenRouter continúe operando de manera independiente después de que se cierre el acuerdo en unas semanas, como prometió la startup en su propio entrada de blog, asegurando que su "producto, misión y compromisos actuales permanecen sin cambios".

Aun así, hasta ahora, la mayoría de las grandes adquisiciones de Stripe han estado relacionadas con ayudar a las personas a gestionar y recaudar ingresos. La compra de OpenRouter parece ser un movimiento hacia el otro lado del balance: la gestión de gastos, comenzando con los gastos de IA.

Esta adquisición "es el intento deliberado de Stripe de insertarse en el medio de los flujos de capital en la era de la IA", afirmó Franco Granda, analista de investigación de PitchBook.

Stripe se une a una variedad de empresas que también están incursionando en la gestión de gastos relacionados con IA. Databricks desarrolló su propio puerto de IA. Rippling lanzó uno centrado en el gasto y ROI de empleados de IA. Ramp también lanzó uno, también para la gestión de gastos de IA. Y la lista sigue creciendo.

Para Stripe, adquirir el pionero de los puertos de IA para desarrolladores le proporciona información sobre cómo los programadores están utilizando la IA. Pero también le otorga un control sobre la propia demanda de IA. OpenRouter le otorgará "cierto grado de poder sobre proveedores como los laboratorios de frontera, así como sobre los hiperescaladores y neoclouds", agregó Granda.

Puede que no se trate de los Borg, pero la combinación de pagos, gestión de gastos de tokens y un enrutador de modelos representa una gran cantidad de poder.