Waymo lanza su robotaxi Ojai a un precio accesible en tres ciudades de EE.UU.

Waymo lanzó su robotaxi de nueva generación, el Ojai, disponible para todos los usuarios en Los Ángeles, Phoenix y San Francisco. Este nuevo modelo representa un paso significativo en la estrategia de la empresa para aumentar su flota de vehículos autónomos, haciendo que el servicio sea más accesible y rentable.

Los usuarios en estas ciudades pueden ser emparejados con el Ojai al solicitar un viaje. Actualmente, hay aproximadamente 300 Ojai en operación, y Waymo planea expandir su presencia en el mercado con este modelo. La compañía también anunció que se prevé el lanzamiento del Ojai en Denver, Las Vegas y San Diego antes de finalizar el año.

Durante años, Waymo utilizó el Jaguar I-Pace, un vehículo eléctrico modificado, como su principal robotaxi. Sin embargo, el Ojai está diseñado para cumplir con las necesidades de un mercado en crecimiento, ofreciendo una opción más económica para los usuarios y la empresa. Este vehículo está equipado con el sistema de conducción autónoma de sexta generación de Waymo, fundamental para su estrategia comercial.

El Ojai, fabricado por Zeekr, una marca del grupo Geely de China, está diseñado para ser duradero y fácil de mantener, lo que permite a Waymo expandir su servicio de manera efectiva. Sin embargo, las tarifas de importación impuestas a los vehículos fabricados en China han aumentado los costos para la empresa. Se espera que Waymo traiga alrededor de 5,000 Ojai a EE.UU. para finales de 2026, lo que duplicaría su flota actual de Jaguar.

La compañía también ha implementado un sistema de interfaz de usuario renovado y la inteligencia artificial Gemini de Google, que funciona como asistente dentro del vehículo, mejorando así la experiencia del usuario.

En resumen, el lanzamiento del Ojai marca un avance importante para Waymo en su objetivo de ofrecer un servicio de robotaxi más accesible y eficiente, al mismo tiempo que se enfrenta a desafíos en términos de costos de importación y competencia en el mercado de vehículos autónomos.