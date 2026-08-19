Amnistía Internacional alerta sobre el uso excesivo de tecnologías de vigilancia en Argentina

FOTO: Amnistía Internacional advierte sobre el abuso de tecnologías de vigilancia en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — La organización Amnistía Internacional emitió una alerta el miércoles acerca de un crecimiento desmedido en el uso de tecnologías de vigilancia bajo la administración del presidente liberal Javier Milei. Esta situación, según el informe, tiene repercusiones adversas sobre derechos humanos fundamentales, tales como la privacidad, la protección de datos, así como las libertades de expresión y reunión.

Durante la presentación de este informe, Matt Mahmoudi, investigador y asesor en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, enfatizó que "las autoridades argentinas se están acercando rápidamente hacia prácticas tecno-autoritarias".

Desde que Milei asumió el poder en 2023, Argentina ha implementado una serie de reformas en los ámbitos de seguridad e inteligencia, ampliando el uso de tecnologías de vigilancia como el reconocimiento facial, el ciberpatrullaje, los drones y cámaras móviles.

Este cambio en la política de seguridad se enmarca dentro del plan de austeridad del gobierno, que ha llevado a recortes significativos en áreas sociales y ha desencadenado violentas protestas en las calles.

Según el informe, entre 2024 y 2025, el gobierno argentino destinó 1,2 millones de dólares a la adquisición de tecnologías de vigilancia a empresas como Maltego (especializada en la recolección y análisis de datos de redes sociales y sitios web) y Clearview AI (dedicada al reconocimiento facial).

Efecto inhibidor

El informe de Amnistía Internacional sostiene que la implementación de estas políticas de vigilancia tiene impactos directos en los derechos humanos. La organización advierte sobre el llamado "efecto inhibidor", que se produce cuando la simple percepción de estar bajo vigilancia altera el comportamiento de las personas, restringiendo su derecho a manifestarse y provocando autocensura en plataformas digitales.

"Hay una percepción generalizada de vigilancia estatal, tanto en el espacio físico como en el entorno digital", afirmaron desde la organización.

La Asociada Press intentó obtener comentarios del Ministerio de Seguridad respecto al informe, pero no obtuvo respuesta.

El uso de estas tecnologías no es exclusivo del gobierno nacional. Amnistía Internacional también señaló que la alcaldía de Buenos Aires ha aumentado significativamente la cobertura de cámaras y sistemas de procesamiento de imágenes en la ciudad. En 2022, la justicia suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos, el cual había ocasionado múltiples arrestos erróneos.

La visita de Thiel

La presentación del informe coincide con el creciente interés del multimillonario de Silicon Valley Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, en Argentina. Reportes de prensa indican que Thiel habría adquirido una propiedad en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires y ha mantenido al menos tres encuentros con Milei.

Palantir es uno de los principales proveedores globales de tecnologías de inteligencia y análisis masivo de datos para gobiernos. Recientemente, la empresa firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para facilitar la identificación y deportación de individuos bajo vigilancia. También provee servicios a Gran Bretaña, Alemania e Israel.

Amnistía Internacional advirtió que no hay información pública sobre posibles acuerdos entre el gobierno argentino y Palantir.

"Palantir tiene una forma de aparecer en entornos muy particulares", señaló Mahmoudi. "Es fundamental tener en cuenta su visión ideológica, independientemente de lo que esté ocurriendo en Argentina".

Paralelamente, diputados opositores presentaron un proyecto para que el Parlamento rechace la presunta injerencia de Thiel en asuntos estratégicos del país, declarando su persona como "non grata".

En los últimos meses, han surgido rumores sobre acuerdos entre Argentina y Estados Unidos en áreas de defensa y cooperación tecnológica, que involucrarían a empresas asociadas con Thiel, en el contexto del alineamiento geopolítico de Milei con Donald Trump. Sin embargo, tanto el magnate como el gobierno no han hecho declaraciones al respecto.