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Corinthians y Memphis Depay: del conflicto a la renovación hasta 2028

El club brasileño y el delantero neerlandés protagonizaron un escándalo mediático con respecto a la extensión del contrato del jugador.

19/08/2026 | 15:42Redacción Cadena 3

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Corinthians y Memphis Depay llegaron a un acuerdo hasta 2028.

FOTO: Corinthians y Memphis Depay llegaron a un acuerdo hasta 2028.

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Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- Corinthians y el delantero neerlandés Memphis Depay protagonizaron una escandalosa novela en el actual mercado de pases, la cual terminó tomando un rumbo inesperado, con respecto a cómo se originó el conflicto.

El "Timão", finalmente, llegó a un acuerdo de extensión de contrato con el futbolista, que aceptó la renovación hasta julio de 2028 con un ajuste salarial importante del 25% respecto a lo acordado en su llegada al club, que era de 12 millones de dólares por año.

Depay firmó su renovación y realizó sus primeras prácticas el mismo día. De esta manera quedó habilitado y disponible, a pesar de su falta de rodaje, para enfrentar a Rosario Central por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores este jueves en San Pablo, donde el primer partido culminó con la igualdad sin goles.

El conflicto comenzó días atrás, cuando el equipo de Brasil anunció de manera oficial la rescisión del contrato con el futbolista, respaldando la decisión debido a la "salud financiera del club", el cual se encontraría en una situación económica delicada, con deudas que rondarían los 470 millones de dólares.

Además, el presidente, Osmar Stábile, había retrasado el envío de documentación con la firma de Depay por la falta de liquidez en el club y la exigencia por parte de la FIFA, a la cual debía abonarle una suma que rondaba los 21,5 millones de reales que impedía a los paulistas la posibilidad de incorporar jugadores.

Posteriormente a esta oficialización, el delantero de Países Bajos explotó en redes sociales, donde afirmó que tenía todo arreglado con el "Timão" para la renovación de su contrato: "Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo para extender mi vínculo por dos años más, el cual fue explícitamente acordado por el presidente, así como por los departamentos deportivos, legales y financieros" y agregó: "Siempre respeté al club, pero me veo obligado a reaccionar con fuerza para proteger mis intereses; no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción".

Finalmente la novela culminó y Memphis Depay volvió a ser presentado como el 10 del Corinthians, mientras se encuentra realizando los entrenamientos para ir desde el banco en el partido por la Copa Libertadores de este jueves.

Lectura rápida

¿Qué sucedió entre Corinthians y Memphis Depay?
Se originó un conflicto sobre la extensión del contrato del jugador, que culminó con una renovación.

¿Qué acuerdo se alcanzó?
Se acordó la extensión del contrato de Depay hasta julio de 2028 con un aumento salarial del 25%.

¿Cuándo se firmó la renovación?
Depay firmó su renovación y realizó sus primeras prácticas el mismo día del acuerdo.

¿Cuál era la situación financiera del club?
Corinthians enfrenta problemas económicos, con deudas que rondan los 470 millones de dólares.

¿Qué dijo Depay sobre el conflicto?
El jugador expresó su decepción por la rescisión del contrato y defendió su posición en redes sociales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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