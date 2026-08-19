San Pablo quiere sumar a un delantero histórico para la Copa Sudamericana
El equipo brasileño, que eliminó a Bolívar, planea reforzarse con el delantero inglés para enfrentar a Boca en cuartos de final.
FOTO: Jamie Vardy
El club San Pablo está interesado en incorporar al reconocido delantero inglés Jamie Vardy, de 39 años, quien quedó libre tras su paso por Cremonese y aún no ha decidido su futuro profesional.
El interés del equipo brasileño, confirmado por el periodista Fabrizio Romano, ha suscitado la atención de otros clubes, destacándose la oferta de West Ham, que busca reforzar su plantilla para la Championship y regresar a la Premier League.
El periodista Nicolo Schira informó que los "Hammers" han iniciado negociaciones con Vardy, convirtiéndose en una alternativa seria frente a la propuesta de San Pablo.
Días atrás, Fabrizio Romano había señalado que el club brasileño había presentado una oferta al delantero para sumarlo como agente libre.
Sin embargo, las noticias sobre un posible acuerdo han sido contradictorias: el 17 de agosto se mencionó que ambas partes habían llegado a un entendimiento, pero una actualización del 18 indicó que Vardy aún estaba evaluando distintas propuestas y no había tomado una decisión definitiva.
El posible fichaje de Vardy es relevante en el contexto de la Copa Sudamericana, donde San Pablo logró eliminar a Bolívar y se prepara para enfrentar a Boca en los cuartos de final, tras la contundente victoria del equipo argentino por 4 a 0 ante Recoleta.
En su última temporada en Cremonese, Vardy disputó 29 partidos, acumulando 2.108 minutos, anotando siete goles y proporcionando entre dos y tres asistencias, según diversas fuentes, además de recibir cinco tarjetas amarillas sin expulsiones.
El club italiano terminó en la 18° posición de la Serie A, con 34 puntos, descendiendo junto a Pisa y Hellas Verona.
El delantero dejó una huella imborrable en Leicester City, donde fue parte fundamental en la conquista de la Premier League en 2015-2016 y la FA Cup en 2020-2021, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club.
Además, Vardy fue el máximo goleador de la selección inglesa en 2019, acumulando un total de 244 goles a nivel de clubes. Su llegada a Brasil marcaría su primera experiencia profesional fuera de Europa.
Lectura rápida
¿Qué club busca fichar a Jamie Vardy?
San Pablo está interesado en fichar al delantero inglés Jamie Vardy.
¿Quién compite con San Pablo por Vardy?
El West Ham ha presentado una oferta para fichar a Jamie Vardy.
¿Qué torneo jugará San Pablo tras eliminar a Bolívar?
San Pablo se prepara para los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Boca.
¿Cuál fue el desempeño de Vardy en su última temporada?
En Cremonese, Vardy jugó 29 partidos, anotando siete goles y acumulando más de 2.100 minutos.
¿Qué logros importantes ha tenido Vardy en su carrera?
Vardy fue campeón de la Premier League y máximo goleador histórico de Leicester City.
[Fuente: Noticias Argentinas]