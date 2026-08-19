La NASA suspende la misión para salvar al telescopio Swift, que reingresará a la atmósfera

La NASA ha decidido cancelar la misión destinada a salvar al Observatorio Swift, lo que significa que el telescopio enfrentará un reingreso ardiente a la atmósfera en el transcurso de este año.

La decisión fue anunciada el miércoles por la NASA y Katalyst Space Technologies, más de un mes después del lanzamiento de la nave espacial Link, que tenía como objetivo rescatar al telescopio.

La compañía Katalyst informó que la nave Link no intentará capturar al Swift y elevarlo a una órbita más segura debido a dificultades en el control de la nave. Esto significa que el telescopio, que ha estado operando durante más de 20 años, se precipitó hacia la atmósfera después de haber observado fenómenos astronómicos como estallidos de rayos gamma y explosiones de estrellas.

La NASA había invertido 30 millones de dólares en Katalyst para asegurar que el telescopio pudiera ser elevado a una órbita más estable. Sin embargo, la intensa actividad solar aceleró su descenso, provocando que Link entrara en un giro incontrolable unas semanas después de su lanzamiento, a principios de julio. A pesar de los esfuerzos de los controladores de vuelo para estabilizar la nave, los problemas de apuntado y posicionamiento continuaron afectando su funcionamiento.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó que, aunque este no era el resultado esperado, la misión valía la pena intentarla. "Este no es el resultado hacia el que trabajábamos, pero no cambia por qué valía la pena intentar esta misión", declaró.

Como parte de un plan alternativo, Katalyst continuará operando Link en las cercanías del telescopio para demostrar capacidades que podrían ser útiles en futuras operaciones de rescate.

El director ejecutivo de Katalyst, Ghonhee Lee, describió la misión como ambiciosa y con un calendario exigente, desarrollado en menos de un año. "Asumimos este desafío de alto riesgo y alta recompensa y estamos orgullosos de los hitos que alcanzamos en el camino", indicó Lee en un comunicado, añadiendo que se han obtenido valiosas lecciones durante el proceso.

El Observatorio Swift, lanzado en 2004, había apagado sus instrumentos científicos a principios de este año para ralentizar su descenso. Hasta la semana pasada, se encontraba a 347 kilómetros (216 millas) de altura.

En un contexto más amplio, el Telescopio Espacial Hubble de la NASA podría haber sido el siguiente en la lista para un intento de rescate si la misión para el Swift hubiera tenido éxito. El Hubble, que tiene 36 años, también está perdiendo altitud debido a la reciente actividad solar, aunque no se ha determinado su futuro en este momento.