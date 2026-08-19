La ONU alerta sobre el impacto de drones rusos en civiles y la asistencia humanitaria en Ucrania

FOTO: Jefe de ayuda de la ONU advierte que los drones rusos amenazan a civiles y la ayuda en Ucrania

KIEV, Ucrania — Durante una reciente visita a la ciudad de Jersón, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, destacó el creciente uso de drones rusos que amenazan tanto a los civiles como a los trabajadores de asistencia en Ucrania. En una entrevista con The Associated Press, Fletcher describió la situación en Jersón, que se encuentra dividida por el río Dniéper y se ha convertido en un frente activo de hostilidades, como "bastante escalofriante".

Las fuerzas rusas ocupan la orilla oriental, mientras que las ucranianas controlan la orilla occidental. Desde el lado oriental, drones kamikaze y de vigilancia atacan a civiles y vehículos de transporte público de manera constante. "Realmente nos da una idea de los peligros que tenemos por delante", afirmó Fletcher.

El uso de estos drones también ha dificultado el acceso de las organizaciones humanitarias a las personas que requieren asistencia. En su visita, Fletcher participó en una conmemoración por dos trabajadores humanitarios que perdieron la vida mientras realizaban su labor en el área. "Los drones son una amenaza real no solo para los civiles, sino también para los humanitarios que están aquí para protegerlos", enfatizó.

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A pesar de que el derecho internacional humanitario protege a los trabajadores humanitarios, vehículos claramente identificados han sido alcanzados por ataques, lo que limita las operaciones de asistencia. Las organizaciones locales, que llevan a cabo más de dos tercios de las operaciones financiadas a través del fondo humanitario de Ucrania, están particularmente expuestas.

Fletcher también mencionó que la ONU necesita más de 2.000 millones de dólares para su respuesta humanitaria priorizada en Ucrania este año, y el invierno se presenta como una de las mayores preocupaciones. La destrucción de infraestructura civil, incluidos los sistemas de electricidad, agua y gas, podría dejar a millones en una situación vulnerable durante los meses más fríos, recordando las severas condiciones del invierno pasado.

La ONU ha reducido sus prioridades humanitarias en todo el mundo debido a la disminución de financiamiento por parte de donantes. Inicialmente, se identificaron 87 millones de personas con necesidades humanitarias críticas, cifra que ha aumentado a aproximadamente 92 millones debido a diversas crisis globales, como el ébola en África y el terremoto en Venezuela.

Fletcher subrayó que la organización ha recaudado cerca de 11.000 millones de dólares de los 23.000 millones solicitados para proporcionar asistencia vital. Aunque Ucrania está relativamente bien financiada en comparación con otras crisis, incluso el financiamiento completo del plan humanitario solo abordaría parcialmente las necesidades del país.

El jefe humanitario también señaló que la recaudación de fondos para operaciones humanitarias se ha vuelto más difícil, ya que los gobiernos están redirigiendo sus presupuestos hacia la defensa y prioridades internas. "Estamos en un mundo más transaccional; un mundo más egoísta", manifestó. La ONU ahora debe demostrar que está utilizando de manera eficiente el dinero limitado de los contribuyentes.

En un informe reciente, la ONU advirtió que 907 trabajadores humanitarios fueron víctimas de violencia el año pasado y que más de 1.000 han sido asesinados en los últimos tres años. Fletcher expresó su preocupación por la falta de rendición de cuentas por parte de los responsables de estos ataques, indicando que la investigación debe ir más allá de identificar a quienes ejecutaron físicamente los ataques, demandando un análisis más profundo sobre las decisiones que llevan a tales acciones.