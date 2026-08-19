Trump muestra avances de obras en la Casa Blanca, incluyendo el helipuerto y el salón de baile

FOTO: Trump hace de guía en la Casa Blanca para mostrar obras en el helipuerto y el salón de baile

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el rol de guía turístico en la Casa Blanca el miércoles, presentando las obras del helipuerto en el césped y el salón de baile en construcción, a pesar de las controversias legales en torno a estos proyectos.

Durante su recorrido, Trump elogió el granito que se utiliza para el helipuerto, afirmando que dejaría una impresión notable en líderes extranjeros, incluyendo al presidente chino Xi Jinping, quien visitará Washington el próximo mes.

Trump adoptó un tono casi de gerente de obra, detallando cómo el granito puede soportar hasta 35.000 libras por pulgada cuadrada. "Esa es una piedra que, si usted tomara un martillo y empezara a martillar ahora mismo, todo el día, no vería una marca en ella", expresó, tratando de hacerse escuchar sobre el ruido de las obras.

El mandatario también reveló que ha reemplazado el sendero de la entrada diplomática de la Casa Blanca y parte del camino de entrada alrededor del Jardín Sur por granito blanco. "Una cosa que sé hacer es construir", afirmó, indicando que el asfalto no es adecuado para un lugar tan emblemático como la Casa Blanca.

Trump disfruta ser el constructor en jefe

El presidente ha mostrado un interés constante en los proyectos de construcción, disfrutando de la oportunidad de moldear la Casa Blanca a su imagen. A menudo, lleva a los medios a inspeccionar las obras, como lo hizo el año pasado en el techo de la sala de prensa y más recientemente en el salón de baile.

Esto ocurre en un contexto en el que su administración enfrenta desafíos significativos, incluyendo una creciente preocupación por la economía y un descenso en sus índices de aprobación a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Trump destacó lo emocionante que es para él el trabajo en estos proyectos, afirmando: "Esto estará aquí mucho después de que nos hayamos ido". Sin embargo, su afirmación sobre la durabilidad de las obras se pone en duda, recordando que su remodelación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln tuvo problemas poco después de ser completada.

El salón de baile como símbolo de seguridad

El presidente ha defendido que el salón de baile, que costará 400 millones de dólares, mejorará la seguridad de la Casa Blanca, incluyendo tecnología antidrones. Su administración intentó sin éxito obtener 1.000 millones de dólares del Congreso para realizar mejoras militares en la estructura.

Trump se mostró desafiante ante las órdenes judiciales que buscan detener la construcción, asegurando que el trabajo sigue adelante y que espera que la Corte Suprema respalde su proyecto. Durante la visita, firmó una de las piedras de granito destinadas al helipuerto, marcando su huella en el proyecto.

"Pensé que esta sería una conferencia de prensa un poco distinta", dijo Trump, sugiriendo que inicialmente planeaba realizar la firma en privado. También bromeó sobre la posibilidad de que su firma quedara visible para futuras generaciones.

El presidente elogió a la empresa Scotts-Miracle Gro, que ha contribuido con un millón de dólares para reparar el césped de la Casa Blanca, dañado por eventos anteriores. En su discurso, Trump afirmó que el granito utilizado tiene una vida de un millón de años y que nunca se romperá, contrastando su durabilidad con el proyecto del estanque reflectante.