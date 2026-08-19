Racing se acerca a un acuerdo para sumar a Juan Barinaga, lateral de Boca, a su plantel

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- La situación del lateral derecho Juan Barinaga, de 25 años, está por cambiar, ya que Racing ha llegado a un acuerdo con Boca para su incorporación. Barinaga no es considerado por el entrenador Rodolfo Arruabarrena y su traspaso se concretará mediante un préstamo por un año, con una opción de compra al final del mismo.

El fichaje de Barinaga está condicionado a la salida del uruguayo Gastón Martirena, quien actualmente ocupa el puesto. Las negociaciones avanzaron rápidamente, y ya existe un entendimiento entre el jugador y la dirigencia de Racing sobre las condiciones del contrato, lo que indica que los principales aspectos de la operación están casi finalizados.

Esta incorporación responde a una necesidad específica del técnico Juan Pablo Vojvoda, quien busca reforzar el lateral derecho ante la inminente salida de Martirena. En la actualidad, Racing cuenta con Ezequiel Cannavo y Tobías Rubio en esa posición, lo que ha llevado a la dirigencia a acelerar las gestiones para asegurar un reemplazo antes de la salida definitiva del futbolista uruguayo.

Barinaga fue considerado como una de las múltiples opciones, pero rápidamente se convirtió en la principal alternativa debido a su conocimiento del fútbol argentino y a su situación actual en Boca, donde no tiene espacio en el plantel.

El defensor arribó a Boca en agosto de 2024, procedente de Belgrano, en una transacción que implicó un pago cercano a tres millones de dólares por la totalidad de su ficha, con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2028.

En la temporada 2026, Barinaga disputó 10 partidos oficiales, de los cuales nueve fueron como titular. Sin embargo, no ha tenido minutos en el segundo semestre y su última participación fue el 7 de abril, en un encuentro contra Universidad Católica de Chile en la Copa Libertadores.

A lo largo de su tiempo en Boca, ha acumulado un total de 42 partidos oficiales, 36 de ellos como titular. Sin embargo, su situación ha cambiado, quedando relegado en la consideración del entrenador Arruabarrena.

A pesar del interés mostrado por Peñarol en este mercado de pases, la propuesta no prosperó, y Racing ha decidido avanzar con mayor firmeza en la negociación.

Si se concreta la salida de Martirena, Barinaga cambiará de aires, dejando Boca para unirse a Racing en un préstamo por un año, donde buscará recuperar la continuidad que ha perdido en los últimos meses.