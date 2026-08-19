Byron Donalds y David Jolly se enfrentarán en noviembre por la gobernación de Florida

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- Las elecciones primarias llevadas a cabo el martes en Florida han dado como ganadores a Byron Donalds del Partido Republicano y David Jolly del Partido Demócrata, quienes se enfrentarán en la contienda general por la gobernación del estado en noviembre.

El candidato republicano Donalds logró un notable 47,8% de los votos, superando al ultraderechista James Fishback, quien alcanzó el 25,2%. Esta victoria ha sido interpretada como un claro rechazo hacia el actual gobernador republicano, Ron DeSantis, quien no brindó su apoyo a Donalds y cuestionó sus méritos durante la campaña.

Donalds recibió el respaldo del expresidente Donald Trump y de una parte significativa de la dirigencia republicana de Florida, lo que contrarrestó los esfuerzos de DeSantis por influir en la elección. Entre sus intentos, se contempló la posibilidad de que la primera dama de Florida, Casey DeSantis, se postulara, según informes de CNN y confirmaciones de la Agencia Noticias Argentinas.

El apoyo recibido por Donalds le otorgó una ventaja considerable sobre otros rivales, como el vicegobernador Jay Collins y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Paul Renner. Fishback, conocido por su influencia en redes sociales, fue uno de los contendientes más destacados, pero no logró superar a Donalds.

Por su parte, en las primarias demócratas, David Jolly obtuvo un contundente 61,0% de los votos, derrotando a Dayna Marie Foster, quien solo logró un 15,1%. Jolly, que abandonó el Partido Republicano en 2018 tras dos mandatos en el Congreso, se ha posicionado como un crítico de Trump en los medios y ha abordado temas como el derecho al aborto y las políticas de control de armas.

En un giro inesperado, Angie Nixon, miembro de los Socialistas Democráticos de América, logró vencer a Alex Vindman, conocido por su papel en las audiencias de juicio político contra Trump, en una de las sorpresas de estas primarias. A pesar de contar con el apoyo de la dirigencia demócrata y recaudar una suma significativa para su campaña, Vindman no pudo superar a Nixon, quien se alzó con la victoria.

En noviembre, Nixon se enfrentará a la senadora republicana Ashley Moody por los últimos dos años del mandato del secretario de Estado Marco Rubio en el Senado.

En el ámbito de la Cámara de Representantes, dos candidatos respaldados por Trump, el representante Cory Mills y la aspirante Catalina Lauf, perdieron sus respectivas primarias. Mills, cuya campaña estuvo marcada por controversias, y Lauf, que competía por el escaño de Byron Donalds, quien ahora ha obtenido la nominación para suceder a DeSantis, no lograron avanzar en la contienda.

Agencia NA