FOTO: Las acciones de Moderna suben más de 100% tras avances en una vacuna contra el cáncer de piel.

Las acciones de Moderna protagonizaron este miércoles una fuerte suba en Wall Street después de que la compañía anunciara resultados positivos de un ensayo clínico avanzado de una vacuna contra el melanoma, uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel.

Los títulos de la farmacéutica llegaron a avanzar alrededor de 130%, mientras que las acciones de Merck, que participa junto con Moderna en el desarrollo del tratamiento, registraron una suba cercana al 10%.

El anuncio generó un fuerte impacto en los mercados debido a que se trata de resultados correspondientes a un ensayo de fase III, una instancia clave en el proceso de desarrollo de nuevos tratamientos.

Una vacuna diseñada para cada paciente

El tratamiento utiliza una tecnología basada en ARN mensajero y está diseñado de manera individual para reconocer las características específicas del tumor de cada paciente.

La vacuna se administra en combinación con Keytruda, el medicamento de Merck utilizado en distintos tratamientos oncológicos.

Según informaron las compañías, el estudio alcanzó sus principales objetivos al demostrar resultados favorables tanto en la supervivencia libre de recaída como en la supervivencia libre de metástasis a distancia.

En términos generales, estos indicadores permiten evaluar cuánto tiempo transcurre luego del tratamiento sin que el cáncer vuelva a aparecer o se propague a otras partes del organismo.

Un resultado considerado histórico

Moderna y Merck calificaron el anuncio como un avance histórico para este tipo de tratamientos.

"Esto supone el primer resultado positivo de fase III para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia contra el cáncer basada en ARNm", señalaron ambas compañías en el comunicado conjunto.

El estudio incluyó pacientes con melanoma en estadios IIB a IV y buscó determinar si la combinación de la vacuna personalizada con Keytruda podía reducir el riesgo de una recaída o de muerte.

Georgina Long, investigadora principal del estudio y directora médica del Melanoma Institute de Australia, destacó la relevancia de los resultados para el tratamiento posterior a la intervención contra el melanoma.

La especialista explicó que se trata de una terapia diseñada a partir de la huella mutacional particular del tumor de cada paciente, con el objetivo de generar una respuesta específica del sistema inmunitario.

Fuerte impacto en Wall Street

La reacción de los mercados fue inmediata.

Las acciones de Moderna llegaron a subir más de 100% durante la jornada y alcanzaron una capitalización bursátil cercana a los 25.000 millones de dólares.

Merck, por su parte, registró un incremento de alrededor del 10%, llevando su valor de mercado hasta aproximadamente 333.000 millones de dólares.

El fuerte movimiento refleja las expectativas que generaron los resultados para una tecnología que busca utilizar el ARN mensajero, una plataforma que cobró especial notoriedad durante la pandemia, en el tratamiento de enfermedades oncológicas.

El potencial para otros tipos de cáncer

Desde Merck también destacaron que los resultados podrían abrir nuevas posibilidades en el desarrollo de terapias personalizadas contra otros tipos de tumores.

Jane Healy, jefa de desarrollo temprano de oncología de la compañía, calificó los resultados como "muy significativos" para los pacientes con melanoma y señaló que muestran el potencial de esta tecnología para futuras investigaciones en otros tipos de cáncer.

De todos modos, el anuncio corresponde a los resultados de un ensayo clínico y no significa que exista una vacuna disponible de manera general para prevenir el cáncer.

El avance se centra en una terapia personalizada destinada a pacientes que ya fueron diagnosticados con melanoma y que busca disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer o se extienda.