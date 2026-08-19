De la crisis a la transformación: Torres de Manantiales renueva su propuesta en Mar del Plata

Las Torres de Manantiales se mantienen como uno de los grandes símbolos de Mar del Plata, pero detrás de sus 30 pisos hay también una historia de transformación permanente.

José Ignacio Sammartino, referente del complejo, en diálogo con Cadena 3 reflexionó sobre los desafíos que atravesó el turismo durante la pandemia y sobre la reinventación que emprendieron para afrontar una nueva etapa.

Sammartino también puso en perspectiva el origen del emblemático establecimiento y aclara que el verdadero creador de Torres de Manantiales fue el ingeniero José Santiago Lombardi. Tras un encuentro que resultó inspirador, Lombardi tomó la decisión de convertir el complejo en un hotel, dando impulso a un proyecto que con el tiempo se incorporaría definitivamente al paisaje y a la identidad de la ciudad.

“La pandemia realmente fue un momento muy difícil de sobrellevar”, reconoció Sammartino al recordar aquellos meses de incertidumbre. Sin embargo, aquella crisis también funcionó como un punto de inflexión para revisar el negocio y relanzar distintas áreas de la propuesta.

Entre las principales novedades se encuentra la transformación del tradicional café concert en “Las Nubes”, un rooftop pensado como un nuevo espacio de encuentro y entretenimiento. A esto se sumó la apertura de un club de jazz en el subsuelo, con una propuesta cultural que busca diferenciarse dentro de la oferta marplatense.

“Estamos muy orgullosos”, señaló Sammartino al referirse al trabajo conjunto con B-Bob Club Buenos Aires, que permitió desarrollar un calendario artístico proyectado hasta 2027. La apuesta busca consolidar al complejo no solo como alojamiento, sino también como escenario de experiencias gastronómicas, culturales y musicales.

La pandemia, además, obligó a modificar el modelo de negocio. Torres de Manantiales comenzó a trabajar con unidades independientes y específicas, con una mirada más enfocada en cada producto. “Hoy estamos mucho más dirigidos al producto en sí”, explicó Sammartino, quien considera que este cambio permitió alcanzar un enfoque más asertivo y adaptado a las nuevas demandas.

Fuera del ámbito empresarial, el ejecutivo encuentra en el deporte otra fuente de aprendizaje. Su participación en competencias de triatlón Ironman le dejó, según cuenta, enseñanzas que también trasladó a su vida profesional: “paciencia, resiliencia, y a hacer silencio interior”.

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Esa mirada hacia el esfuerzo y la perseverancia también atraviesa su visión sobre el país. Sammartino sostuvo que “hay una Argentina posible” y remarca que el trabajo y la seriedad son fundamentales para construir un futuro mejor.

Con una historia ligada al desarrollo turístico de Mar del Plata y una estrategia orientada a nuevos públicos y experiencias, Torres de Manantiales busca así continuar adaptándose sin perder su identidad. El desafío, para Sammartino, es seguir adelante, transformar las dificultades en oportunidades y mantener vigente un lugar emblemático de la costa argentina.

Entrevista de "La Argentina posible"