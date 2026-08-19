Consejos de diseño para un living acogedor y funcional

El living es el corazón del hogar, un espacio donde las personas se reúnen y comparten momentos. Por ello, Wyeligh Myers de Rumor Designs siempre considera el diseño de la sala al entrar. En su visión, el mobiliario debe estar dispuesto de tal manera que "fomente la conversación y haga que el ambiente se sienta animado". Una recomendación clave de Myers es la variedad de asientos. Por ejemplo, incluir una silla de acento permite que un invitado se siente cómodamente sin sentirse "atrapado" entre otros, lo cual resulta esencial en reuniones más formales.

Al pensar en la decoración, el tapete juega un papel fundamental. La diseñadora Sarah Hart, con sede en Charleston, sostiene que al entrar en un living, lo primero que se debe considerar es el tapete. "Comenzá con el tapete, el resto puede seguir", afirma. Si bien es vital elegir una paleta de colores y un diseño que se ajuste al espacio, la proporción es igualmente importante. Ansley Majit de Lark + Palm Interiors advierte que muchas personas creen que un tapete pequeño hace que una habitación se sienta más grande, pero esto es un error. "Un tapete bien dimensionado ancla el mobiliario y realmente expande la percepción del espacio". Hart también enfatiza que todos los muebles deben caber sobre el tapete, y recomienda no olvidar un pad para el tapete, ya que "nada arruina un buen diseño más rápido que un tapete plano sin pad que parece un pensamiento de último momento".

Para crear un ambiente cálido y acogedor, la iluminación es clave. Mark Schubert de M2 Design Lab en Chicago señala que "un único artefacto de luz no suele crear un living acogedor". La falta de una buena planificación de la iluminación puede hacer que un espacio se sienta "plano", algo que también menciona Jen Dean de Jede Interiors. Por lo tanto, una variedad de lámparas, apliques y colgantes puede hacer que un ambiente sea más acogedor y estéticamente agradable. Además, los expertos sugieren que si los artefactos están en reguladores de intensidad, se obtienen puntos extra.

Otro aspecto a considerar es la disposición de la televisión. Muchas personas notan la TV en el living, pero no siempre por buenas razones. Usualmente, se coloca sobre una chimenea, lo que puede dictar la disposición de la sala. Jennifer Worts, diseñadora de Toronto, recomienda minimizar el impacto de la televisión colocándola en un caballete en una esquina. "Crear un nicho empotrado para la TV y ocultarla detrás de paneles de arte personalizados es una excelente opción", sugiere. Si es necesario montarla sobre una repisa, recomienda elegir un modelo que muestre una obra de arte o un espejo cuando no esté en uso.

Por último, la decoración mural puede transformar un espacio. Jessica Hobson, diseñadora de interiores en New Jersey, destaca que lo que cuelga en las paredes puede hacer o deshacer un ambiente. Hay muchas maneras de aportar un toque artístico al living. Hobson es una gran fanática de los espejos, pero también sugiere agrupar varios marcos para crear una galería o una pared en cuadrícula. Sin embargo, es importante evitar errores comunes, siendo el más crítico la ubicación de las obras en la pared. "Nunca cuelgues tan alto que no haya relación, o aisladas como si fueran islas", advierte Krystal Reinhard de Old Soul Design Studio en Filadelfia. Como regla general, se recomienda colgar el arte a 60 pulgadas del suelo o seis pulgadas por encima del mobiliario.