Funcionarios de la Fed consideran necesario elevar tasas de interés ante la inflación persistente

FOTO: Funcionarios de la Fed piensan que hay que aumentar las tasas de interés si la inflación no cede

WASHINGTON — Varios miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos han expresado la necesidad de incrementar la tasa de interés a corto plazo en los próximos meses, en caso de que la inflación no se desacelere. Así lo indican las actas de la reunión del 28 y 29 de julio, publicadas recientemente.

En dicha reunión, solo 12 de los 19 funcionarios de política monetaria votaron sobre la decisión, que resultó en un mantenimiento de la tasa clave en aproximadamente el 3,6%. A pesar de la decisión, las actas no especifican cuántos funcionarios apoyaron la idea de elevar las tasas.

Desde la reunión, ha habido indicios de que la inflación podría estar cediendo, aunque el aumento en los precios de la gasolina este mes, impulsado por la reanudación de los conflictos en Oriente Medio, ha generado nuevas inquietudes. Los inversores en Wall Street anticipan que la Fed mantendrá las tasas sin cambios en la próxima reunión programada para septiembre, pero podrían aumentar en diciembre, dependiendo de la evolución de la inflación.

En la reunión de julio, los funcionarios de la Fed expresaron su preocupación por el riesgo de que la inflación se mantenga elevada debido a factores como la guerra con Irán, los aranceles y la fuerte inversión en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial.

Las actas mencionan que "los participantes consideraron que sus perspectivas de inflación eran altamente inciertas y que los riesgos estaban sesgados al alza". Además, muchos indicaron que podrían ser necesarias tasas más altas si la inflación no muestra signos de disminución.

Los precios subyacentes, excluyendo alimentos y energía, han disminuido, registrando una inflación del 2,5% anual en julio, según datos del índice de precios al consumidor. Sin embargo, la Fed se enfoca en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), que se espera haya aumentado un 3,3% en julio en comparación con el año anterior, cifra que será publicada el 26 de agosto.

La mayoría de los funcionarios de la Fed anticipan que la inflación disminuirá a medida que se desvanezcan los efectos de los aranceles y los aumentos anteriores en los precios de la energía, aunque muchos advirtieron que la inflación podría permanecer alta de manera persistente.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, generó inquietud en los mercados al no proporcionar suficiente orientación sobre las próximas decisiones del organismo durante una conferencia de prensa. Esto ha llevado a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, lo que también ha impactado las tasas hipotecarias y los costos de endeudamiento.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto en más de un año, superando el 4,7%, lo que ha incrementado los costos para los compradores potenciales. En respuesta a esta situación, el Departamento del Tesoro anunció que recomprará más bonos del Tesoro a largo plazo, con el fin de reducir los rendimientos y aliviar la presión sobre la economía.