Las Leonas vencieron a Escocia y pasaron a la siguiente fase del Mundial de hockey 2026

FOTO: Las Leonas consiguieron un nuevo triunfo en el Mundial de hockey.

La Selección argentina de hockey femenino, conocida popularmente como Las Leonas, obtuvo una victoria por 2-0 este miércoles frente a Escocia, en el marco de la tercera fecha del Grupo B. Este triunfo les asegura la clasificación a la segunda fase del Mundial que se está llevando a cabo en Países Bajos y Bélgica.

El encuentro comenzó bastante parejo, incluso con Escocia buscando imponer su estilo de juego, aunque Las Leonas desactivaban cada intento sin mayores inconvenientes e incluso fueron tomando el control del juego poco a poco.

Así fue como generaron el primer córner corto a falta de cinco minutos para el final del primer cuarto. Luego de la ejecución de Valentina Raposo, la arquera escocesa dio rebote y fue allí cuando apareció Granatto para abrir el marcador.

El segundo cuarto fue prácticamente un monólogo de Las Leonas, que dispusieron de varios córners cortos, aunque no pudieron capitalizar ninguno y tuvieron que irse al descanso con una ventaja de 1-0.

Ya en el tercer cuarto, Las Leonas comenzaron a liquidar el encuentro, cuando a falta de solo cinco minutos para que finalizara aquel tramo del partido Lara Casas se anticipó en el área tras un gran pase de Granatto para estampar el 2-0 definitivo.

Finalmente, en el último cuarto Las Leonas se encargaron de regular energías para mantener la ventaja y así asegurarse la clasificación a la próxima fase.

Con este resultado, Las Leonas terminaron con siete puntos en el Grupo B y finalizarán en la primera posición a menos que Estados Unidos le gane a Alemania por más de dos goles.

En la próxima fase, sus rivales saldrán del Grupo C, que cuenta con la presencia de Bélgica, Irlanda, España y Nueva Zelanda.