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Manchester City vende a Reijnders al Al-Qadsiah y busca reforzar el mediocampo con Bouaddi

Manchester City confirmó la venta de Tijjani Reijnders al club saudí Al-Qadsiah por 70 millones de dólares. El equipo busca ahora al joven mediocampista Ayyoub Bouaddi tras la salida de Rodri al Barcelona.

19/08/2026 | 17:59Redacción Cadena 3

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Manchester City vende a Reijnders a club saudí tras salida de Rodri y busca a Bouaddi en el medio

FOTO: Manchester City vende a Reijnders a club saudí tras salida de Rodri y busca a Bouaddi en el medio

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MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester City logró recuperar unos 70 millones de dólares de su inversión en fichajes de la pretemporada con la venta de Tijjani Reijnders al club saudí Al-Qadsiah, que es propiedad del gigante petrolero estatal Aramco.

Ambas instituciones confirmaron el traspaso del mediocampista neerlandés de 28 años, quien firmó un contrato de cinco años a través de publicaciones en sus redes sociales.

De acuerdo a informes, la transacción por Reijnders se realizó por 52 millones de libras (70 millones de dólares), casi igualando el monto que City también recibió esta semana por la venta de su destacado mediocampista Rodri al Barcelona.

El equipo dirigido por el nuevo entrenador Enzo Maresca ha incorporado al mediocampista inglés Elliot Anderson por 116 millones de libras (158 millones de dólares) desde el Nottingham Forest. Además, se encuentran en la búsqueda del prometedor adolescente del Lille, Ayyoub Bouaddi, quien brilló en el reciente Mundial con la selección de Marruecos.

Reijnders tuvo una corta estancia de solo una temporada en el Manchester City, habiendo llegado desde el AC Milan, y contribuyó al equipo en la obtención de ambos títulos de copa en Inglaterra.

"Dos finales en Wembley y una temporada que siempre recordaré. Gracias, City", expresó Reijnders en su cuenta de Instagram.

El mediocampista participó en los tres partidos de la fase de grupos de los Países Bajos en el Mundial y fue suplente en la derrota por penales ante Marruecos en la ronda de 32, luego de un empate 1-1, en el que Marruecos logró igualar en el tiempo añadido.

Al-Qadsiah, ubicado en la ciudad costera de Al Khobar, finalizó cuarto en la Saudi Pro League la temporada anterior y es dirigido por el exentrenador de Liverpool, Celtic y Leicester, Brendan Rodgers.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
El Manchester City vendió a Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah por 70 millones de dólares.

¿Quién es Tijjani Reijnders?
Es un mediocampista neerlandés de 28 años que jugó una temporada en el Manchester City.

¿Cuánto recibió el City por Reijnders?
El monto de la transacción fue de 52 millones de libras (70 millones de dólares).

¿A quién busca el Manchester City?
El equipo busca al joven Ayyoub Bouaddi del Lille, destacado en el Mundial.

¿Qué hizo Reijnders en el City?
Contribuyó a ganar las copas domésticas en su única temporada en el club.

[Fuente: AP]

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