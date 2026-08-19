Festival La Mujer y el Cine: Documental sobre Siri Hustvedt y Paul Auster en su 38ª edición

Buenos Aires, 19 agosto (NA) - La 38ª edición del Festival La Mujer y el Cine se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto en cinco sedes de la ciudad, con acceso libre y gratuito. Este evento contará con una variada programación que incluye estrenos internacionales, producciones locales, actividades especiales y tributos a importantes personalidades del cine argentino.

Uno de los principales atractivos será el estreno exclusivo en Argentina de Dance Around the Self (Danza alrededor del yo), un documental de la directora alemana Sabine Lidl que explora la vida de la escritora Siri Hustvedt y su relación con el autor estadounidense Paul Auster, quien falleció en 2024. La película, que se presentó en la Berlinale 2026 y ganó el Premio al Mejor Documental en los Premios del Cine Alemán, aborda temas como la identidad, la memoria y la conexión entre el lenguaje y la subjetividad. La proyección está programada para el viernes 28 a las 19.30 en el Atlas Patio Bullrich.

La selección de este año también incluirá Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva), un cortometraje francés de Natalie Musteata y Alexandre Singh que fue galardonado con el Oscar 2026 al Mejor Cortometraje de Acción Real. Esta producción cuenta con la participación de la argentina Violeta Kreimer, quien estará presente el jueves 27 a las 18 en el MALBA para dialogar con el público tras la función.

El cortometraje, de 36 minutos de duración, presenta una sociedad distópica en la que besar está prohibido y las transacciones se realizan a través de bofetadas. Protagonizado por Zar Amir Ebrahami, cuenta con la narración de Vicky Krieps.

Además, se ofrecerá una masterclass sobre diseño sonoro a cargo de Yasmina Praderas Ramírez, ganadora del Premio Goya por As bestas y nuevamente reconocida en 2026 por Sirât. Esta actividad se llevará a cabo el sábado 29 a las 19 en la Universidad del Cine.

El festival también presentará una función especial de Las aventuras del príncipe Achmed, de Lotte Reiniger, considerada la película animada más antigua que se conserva. La proyección está prevista para el sábado 29 en Amigos del Bellas Artes, y contará con música en vivo de Lucy Patané y Rosa Nolly, además de una demostración de la técnica de animación con siluetas.

La convocatoria para esta edición recibió más de 300 postulaciones, resultando en la selección de 35 cortometrajes, 24 videominutos, 11 largometrajes nacionales y cinco internacionales, con obras provenientes de Argentina, Uruguay, Perú, España y Alemania.

El evento culminará el domingo 30 a las 20.30 en el MALBA, donde se otorgarán los Premios a la Trayectoria a la actriz Mercedes Morán y a la historiadora y archivista audiovisual Paula Félix-Didier, en reconocimiento a sus contribuciones al ámbito cinematográfico argentino.

Las actividades se desarrollarán en el MALBA, el Atlas Patio Bullrich, Amigos del Bellas Artes, la Universidad del Cine y la sede de DAC. Todas las propuestas serán de acceso libre y gratuito, sujetas a la capacidad de cada espacio.