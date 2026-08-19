Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.
El sorteo número 5445 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 19 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 8599, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Hermano)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5445 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 8599, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8599
2° 6792
3° 8637
4° 9070
5° 9914
6° 4793
7° 6503
8° 3454
9° 4574
10° 6512
11° 9963
12° 6812
13° 9631
14° 3936
15° 8692
16° 3062
17° 9075
18° 0572
19° 1185
20° 1962
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5445 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8599.
¿Qué significa el número 8599?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).
¿Cuáles son los otros números?
Los números del 2° al 20° son 6792, 8637, 9070, 9914, 4793, 6503, 3454, 4574, 6512, 9963, 6812, 9631, 3936, 8692, 3062, 9075, 0572, 1185 y 1962.