Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.

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El número de sorteo 5445 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 8599, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8599

2° 6792

3° 8637

4° 9070

5° 9914

6° 4793

7° 6503

8° 3454

9° 4574

10° 6512

11° 9963

12° 6812

13° 9631

14° 3936

15° 8692

16° 3062

17° 9075

18° 0572

19° 1185

20° 1962