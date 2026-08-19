Frederico7 presenta su álbum "Brasileirôu", una fusión de ritmos y experiencias personales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A veces son necesarias décadas de camino para llegar a la meta. En el caso del cantautor independiente brasileño Frederico7, esta travesía se ha concretado con su primer álbum de larga duración, "Brasileirôu".

Después de su EP debut "Exotico Americano", lanzado en 2019, pasaron años antes de que pudiera visitar su adorada Brasil debido a la pandemia, su ritmo de vida y otras situaciones personales. Sin embargo, un viaje de regreso inició nuevamente su búsqueda por un álbum.

En su primer disco, Frederico7 exploraba su experiencia como migrante entre Brasil, México y Estados Unidos. En "Brasileirôu", esta condición evoluciona y se desarrolla para crear un lenguaje propio que fusiona bossa nova, samba, jazz, música africana y orquestal.

La familia de Frederico7 tiene raíces africanas, portuguesas e indígenas. Sus abuelos maternos eran de una zona rural de Bahía, y su madre, una "aventurera, artista y mística", migró a la gran ciudad de Sao Paulo, donde nació él en 1975, en el contexto de la dictadura militar.

A pesar de esto, se mantuvo cercano a su familia en Bahía, creciendo entre la urbe y el campo. De niño, era muy tímido, pero al encontrar un escenario, como una mesa, comenzaba a cantar imitando a Sidney Magal. En su adolescencia, comenzó a escribir poesía, y entre sus ancestros, tuvo un bisabuelo trovador en Bahía, aunque no estudió música formalmente hasta su etapa universitaria, cuando tomó clases de guitarra clásica.

En su álbum, Frederico7 canta un poco en español, reflejando su profunda relación con México. Vivió en la capital mexicana a los 18 años y luego pasó otra temporada entre Durango y Monterrey. Sus dos hijas son mexicanas, y llegó a Austin, Texas, por México.

Todo comenzó cuando su familia, incluida su madre y su padrastro, se mudaron a México por trabajo. Frederico7 tenía curiosidad por vivir en Estados Unidos y lo inscribieron en una escuela de Texas; su deseo era ser cineasta.

En la década del 2000, formó parte de la banda mexicana Gandalla, con la que lanzó un par de discos. Más recientemente, ha producido eventos culturales y se ha desempeñado como educador artístico. Su faceta como solista es el resumen de todas estas experiencias.

"‘Brasileirôu’ tiene canciones y meditaciones y un proceso de integración con las experiencias y con todo lo que vivimos políticamente en estos años", afirmó.

Además de la guitarra, Frederico7 toca percusiones y bajo. Su álbum reúne canciones de los últimos 20 años como "Chamego", "Filhos de Xangô" y "Brasileirôu", con letras que abordan temas como la paternidad, la memoria, el exilio, las incertidumbres o enfrentar la muerte.

"Soy un poeta filósofo que compone canciones", expresó Frederico7. "Quiero honrar tradiciones, pero a la vez hacerlo con mi historia, con construir el mundo que ha sido mi vida".

El álbum fue producido y mezclado por el ganador del Latin Grammy, Beto Martínez, con arreglos y orquestación de Pedro Dom, otro galardonado con el Latin Grammy. En la percusión brasileña, cuenta con la colaboración del maestro Luiz Coutinho, además de otros músicos de Austin y Brasil.

Las percusiones se grabaron sin edición digital. Otro aspecto importante es la improvisación y la libertad, a pesar de tener recursos limitados.

"Esta inteligencia emocional del brasileño de improvisar, de sobrevivir ante racismo, ante las luchas políticas o la falta de dinero", destacó. "Esta resiliencia es lo que estoy celebrando yo con estas canciones porque me han dado las herramientas".

La portada fue creada por Vivienne J. Forte, la esposa de Frederico7, con plantas y animales del trópico, incluyendo una pantera. La calidez de la música del álbum, que logra transportar al escucha a Brasil, se contrapone con la añoranza de estar a kilómetros de esa tierra, como vive Frederico7.

"Es una invitación para ustedes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia personal, tenemos nuestras dualidades", concluyó Frederico7, quien se presentará este fin de semana en el Rosette Theater de Austin. "Es honrar este portal".