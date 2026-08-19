Tragedia en Brasil: un choque entre un minibús y un camión dejó al menos 23 muertos

FOTO: Al menos 23 personas murieron tras un choque frontal entre un micro y un camión. (Policía)

SAO PAULO — Un minibús y un camión chocaron de frente en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejando al menos 23 muertos y cinco heridos el miércoles, informó la policía.

Las autoridades indicaron que ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas. La evidencia preliminar sugiere que el camión, que no transportaba ninguna carga, invadió el carril contrario y chocó contra el minibús alrededor de las 3:30 de la mañana, según la policía de carreteras.

El choque ocurrió en una autopista cerca de Ipiranga, una ciudad de 14.000 habitantes en el centro del estado de Paraná y a 560 kilómetros (350 millas) al sur de Sao Paulo.

Las autoridades señalaron que entre los pasajeros del minibús había trabajadores de la salud, pacientes y algunos familiares. El saldo de fallecidos incluye 21 adultos y dos niños.

Horas después, los equipos de emergencia y la policía local seguían trabajando en el lugar. Imágenes de TV Globo muestran el camión estacionado sobre el césped al costado de la carretera y el minibús destrozado, con vidrios rotos y pertenencias de los pasajeros esparcidas en el suelo.