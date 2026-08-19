Última oportunidad: ahorrá $300 en tu pase para TechCrunch Disrupt 2026 hasta el 21 de agosto

El evento TechCrunch Disrupt 2026 está a la vuelta de la esquina, y quienes estén interesados en asistir tienen la oportunidad de obtener un descuento de $300 en su pase. Esta oferta estará disponible solo hasta el 21 de agosto a las 23:59 p.m. PT.

Los organizadores destacaron que, si bien muchos han estado considerando participar, este es el momento ideal para asegurar su lugar en la conferencia que reunirá a más de 10,000 fundadores, inversores y miembros de la comunidad emprendedora en San Francisco, del 13 al 15 de octubre en el centro de convenciones Moscone West.

En esta edición, la temática central girará en torno al desarrollo y construcción en la era de la inteligencia artificial, abarcando una amplia gama de tópicos en todas las etapas del evento. Los asistentes podrán beneficiarse de valiosas conexiones, acceso a inversores y una mirada anticipada a las tecnologías emergentes que están dando forma al futuro.

Entre los beneficios de asistir a Disrupt 2026 se encuentran:

Perspectivas prácticas de fundadores y expertos en el mercado actual.

Acceso directo a inversores que buscan nuevas oportunidades.

Visibilidad anticipada de tecnologías y startups antes de que se conviertan en tendencias.

Conexiones de alto valor que pueden conducir a financiamiento y oportunidades de crecimiento.

Este año, se introducirán nuevos escenarios y programación centrados en la inteligencia artificial, incluyendo el Real World AI Stage, que explorará cómo la robótica y los sistemas autónomos están transformando productos y negocios. También se presentará el Smart Money Stage, que abordará el impacto de la tecnología en el movimiento de capital.

La fecha límite para aprovechar el descuento se acerca rápidamente, por lo que se recomienda a los interesados que aseguren su pase lo antes posible. Para más información y para registrarse, pueden visitar el sitio web de TechCrunch Disrupt.