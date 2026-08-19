Detuvieron a un inspector municipal de Córdoba acusado de extorsionar a comerciantes

Un inspector del área de Habilitación de Negocios de la Municipalidad de Córdoba fue detenido acusado de extorsionar a comerciantes para favorecer los trámites de habilitación de sus locales y evitar eventuales clausuras.

Se trata de Félix César Escobar Rivarola, de 49 años, quien quedó detenido por orden del fiscal de Instrucción del Distrito 3, Guillermo González, en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Judicial Delitos Económicos.

De acuerdo con la pesquisa, Escobar Rivarola habría exigido a los propietarios de al menos dos comercios el pago de distintas sumas de dinero a cambio de permitir que los trámites administrativos para obtener la habilitación definitiva avanzaran con normalidad.

La acusación sostiene que el inspector habría utilizado su posición para ejercer presiones sobre los comerciantes, con la amenaza de disponer clausuras si no accedían a los pagos solicitados.

En la causa también fue imputada su esposa, Flavia Paola Freites, de 48 años, señalada como presunta partícipe de las maniobras investigadas.

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Allanamiento y secuestro de armas

La detención se concretó durante un allanamiento realizado por personal del Departamento Delitos Económicos de la Policía de Córdoba en el domicilio particular del inspector.

Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que serán analizados para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.

Además, los investigadores encontraron ocho armas de fuego, todas escopetas, que también fueron incautadas.

El fiscal González tiene previsto convocar en los próximos días a Escobar Rivarola y a Freites para tomarles declaración en calidad de imputados. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas imputaciones o detenciones a medida que avance la causa.

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Una investigación derivada de la "causa Bomberos"

La pesquisa está vinculada con el expediente conocido públicamente como la "causa Bomberos", de la que se desprendieron más de 40 líneas de investigación.

En esos expedientes se analizan presuntas irregularidades relacionadas con la habilitación de distintos tipos de establecimientos comerciales, entre ellos bares, boliches, clínicas y supermercados.

También se investigan posibles maniobras de extorsión de inspectores municipales contra comerciantes y otros delitos vinculados con la emisión de licencias de conducir.

Según informó la Fiscalía, como consecuencia de estas investigaciones ya se concretaron decenas de imputaciones y detenciones, además de un centenar de allanamientos y otras medidas judiciales.

Algunas de estas pesquisas derivaron en condenas, mientras que otras se encuentran próximas a llegar a la instancia de juicio.

Tras conocerse la detención, desde la Municipalidad de Córdoba señalaron que el municipio está colaborando con la investigación judicial y que se encuentran a disposición de la Justicia para aportar la información requerida.

La investigación busca determinar el alcance de las presuntas maniobras y establecer si existieron otros comerciantes afectados o más personas involucradas.

Informe de Juan Federico.