Accidente fatal en Rosario: un policía murió tras chocar con un árbol con su moto
Un efectivo policial perdió el control de su moto en Moreno y Lord Kelvin, impactó contra un árbol y murió pese a los intentos de reanimación. La PDI realiza los peritajes.
19/08/2026 | 11:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Accidente en Moreno y Dean Funes.
-
Audio. Accidente fatal en Rosario: un policía murió tras chocar con un árbol con su moto
Cadena 3 Rosario
Un efectivo de la Policía falleció este miércoles tras protagonizar un accidente de tránsito en Moreno y Lord Kelvin, en un pasaje ubicado entre las calles Danfunes y Garay. Según las primeras informaciones, circulaba en una moto particular cuando perdió el control, impactó contra el cordón y luego contra un árbol.
El hecho ocurrió minutos antes del mediodía y, pese a los intentos de reanimación, el efectivo murió en el lugar. De acuerdo con el testimonio de vecinos, la moto habría circulado a alta velocidad, aunque la mecánica del accidente todavía es materia de investigación.
Personal de la Policía de Investigaciones trabaja en el lugar y realiza los peritajes correspondientes, además de buscar cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido. Por el operativo, permanece cortado el tránsito desde Dorrego hasta 27 de Febrero, mientras continúa el trabajo de los investigadores.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un efectivo de la Policía falleció en un accidente de tránsito en Moreno y Lord Kelvin.
¿Quién fue la víctima? Un efectivo de la Policía.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió minutos antes del mediodía de este miércoles.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En un pasaje entre las calles Danfunes y Garay.
¿Cómo se produjo el accidente? La moto habría circulado a alta velocidad antes de perder el control y chocar.
¿Por qué se investiga el caso? La mecánica del accidente es materia de investigación y se buscan cámaras de seguridad.