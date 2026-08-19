Accidente fatal en Rosario: un policía murió tras chocar con un árbol con su moto

Un efectivo de la Policía falleció este miércoles tras protagonizar un accidente de tránsito en Moreno y Lord Kelvin, en un pasaje ubicado entre las calles Danfunes y Garay. Según las primeras informaciones, circulaba en una moto particular cuando perdió el control, impactó contra el cordón y luego contra un árbol.

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía y, pese a los intentos de reanimación, el efectivo murió en el lugar. De acuerdo con el testimonio de vecinos, la moto habría circulado a alta velocidad, aunque la mecánica del accidente todavía es materia de investigación.

Personal de la Policía de Investigaciones trabaja en el lugar y realiza los peritajes correspondientes, además de buscar cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido. Por el operativo, permanece cortado el tránsito desde Dorrego hasta 27 de Febrero, mientras continúa el trabajo de los investigadores.

Informe de Julián Maragliano.