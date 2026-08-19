FOTO: Resultados de las primarias en EE.UU.: un vistazo a lo que podría venir en noviembre

A medida que se acerca el final de la temporada de primarias en Estados Unidos, los votantes demócratas han impulsado a una nueva figura progresista al Senado en Florida. Mientras tanto, el candidato respaldado por el presidente Donald Trump, el representante republicano Byron Donalds, ha obtenido la nominación para gobernador en ese estado.

El panorama electoral ha sido variado para los titulares de cargos en Florida, donde los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos han alterado los mapas del Congreso. Además, los votantes en Alaska, Wyoming y California también han estado eligiendo a sus nominados, a menudo considerando a candidatos con apellidos similares.

Los resultados de estas elecciones influirán en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán este otoño, donde el control del Congreso está en juego y los republicanos mantienen una ligera ventaja.

A continuación, se presentan algunas conclusiones clave de esta ronda de primarias.

Una victoria progresista sorprendente

En un giro inesperado, la legisladora estatal progresista Angie Nixon logró derrotar al teniente coronel retirado del Ejército Alex Vindman, quien había recaudado más de 16 veces el monto que Nixon reunió, que fue menos de 1 millón de dólares.

Ahora, Nixon se enfrentará a la senadora Ashley Moody en una campaña para ocupar los últimos dos años del cargo senatorial de Marco Rubio, quien actualmente es secretario de Estado. En otra contienda en el sur de Florida, el representante Jared Moskowitz obtuvo la nominación para la reelección en un nuevo distrito favorable a los republicanos.

Donalds se suma a una lista histórica

Byron Donalds ha emergido como una figura prominente dentro del Partido Republicano, obteniendo la nominación de su partido para suceder a Ron DeSantis y uniéndose a una lista histórica de candidatos negros a gobernador en el país.

Entre estos se encuentran John James en Michigan y Lisa Demuth en Minnesota. Por el lado demócrata, David Crowley ganó una primaria en Wisconsin y se unirá a otros candidatos en la contienda.

Bottoms o Demuth podrían convertirse en la primera mujer negra gobernadora de EE.UU.

Perdió la elegida por Trump

A pesar del triunfo de Donalds, la candidata respaldada por Trump, Catalina Lauf, no logró avanzar, siendo derrotada por Jim Schwartzel, un empresario local. Esta contienda ha estado marcada por personajes excéntricos y antecedentes problemáticos.

Entre los candidatos, se encontraban figuras como Madison Cawthorn, exrepresentante de Carolina del Norte, y Chris Collins, quien fue condenado por uso de información privilegiada. Lauf había intentado postularse en el pasado sin éxito.

Escándalos y desafíos para los republicanos

Otro destacado en la contienda fue Cory Mills, quien perdió su intento de reelección frente a Ryan Elijah tras enfrentar acusaciones de violencia doméstica. Trump había respaldado a Mills, pero decidió no incluirlo en su lista de apoyos recientes.

Confusión en la boleta de Alaska

En Alaska, los votantes se encontraron con dos candidatos llamados Dan Sullivan en la boleta para el Senado, lo que ha generado confusión. El senador actual y un maestro jubilado con el mismo nombre han competido por un lugar en la elección general.

Un futuro incierto para las elecciones

La contienda electoral se perfila como un evento crucial para ambos partidos, ya que se definirán las estrategias para las elecciones generales de noviembre. Con varias sorpresas y cambios en el panorama político, el interés por los resultados de las primarias se ha intensificado.