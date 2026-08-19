FOTO: Alerta sanitaria: 77 casos sospechosos de dengue y 20 de chikungunya en Argentina

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) – El dengue ha vuelto a ocupar titulares en el país, tras la notificación de 77 nuevos casos sospechosos durante la semana epidemiológica (SE) 31 de 2026. De estos, 47 ya han sido descartados, mientras que 30 permanecen en estudio.

La semana marca el inicio de la temporada epidemiológica 2026/2027, según lo informado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). A pesar del aumento en la cantidad de casos sospechosos, el informe indica que no se registró ningún caso positivo en la primera semana de esta nueva temporada.

El documento recibido por la Agencia Noticias Argentinas sugiere que, aunque se han reportado nuevos casos, la tendencia actual muestra un escenario de bajo riesgo y sugiere la interrupción de la transmisión viral.

El Ministerio de Salud de la Nación mantiene una vigilancia intensificada en diversas áreas del país, con el objetivo de detectar oportunamente casos y anticipar posibles escenarios futuros.

En relación a la fiebre chikungunya, durante esta misma semana se han notificado 20 nuevos casos sospechosos, de los cuales 2 han sido clasificados como probables en la provincia de Salta, mientras que los otros 18 casos continúan en estudio.

El Ministerio también trabaja en el análisis final de la temporada 2025/2026, cuyos resultados se darán a conocer en las próximas semanas.

Agencia NA