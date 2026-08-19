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Alerta sanitaria: 77 casos sospechosos de dengue y 20 de chikungunya en Argentina

Se registraron 77 nuevos casos sospechosos de dengue, de los cuales 30 están bajo estudio. Además, hay 20 casos sospechosos de fiebre chikungunya en la primera semana de la nueva temporada epidemiológica.

19/08/2026 | 12:15Redacción Cadena 3

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Alerta sanitaria: 77 casos sospechosos de dengue y 20 de chikungunya en Argentina

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Buenos Aires, 19 de agosto (NA) – El dengue ha vuelto a ocupar titulares en el país, tras la notificación de 77 nuevos casos sospechosos durante la semana epidemiológica (SE) 31 de 2026. De estos, 47 ya han sido descartados, mientras que 30 permanecen en estudio.

La semana marca el inicio de la temporada epidemiológica 2026/2027, según lo informado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). A pesar del aumento en la cantidad de casos sospechosos, el informe indica que no se registró ningún caso positivo en la primera semana de esta nueva temporada.

El documento recibido por la Agencia Noticias Argentinas sugiere que, aunque se han reportado nuevos casos, la tendencia actual muestra un escenario de bajo riesgo y sugiere la interrupción de la transmisión viral.

El Ministerio de Salud de la Nación mantiene una vigilancia intensificada en diversas áreas del país, con el objetivo de detectar oportunamente casos y anticipar posibles escenarios futuros.

En relación a la fiebre chikungunya, durante esta misma semana se han notificado 20 nuevos casos sospechosos, de los cuales 2 han sido clasificados como probables en la provincia de Salta, mientras que los otros 18 casos continúan en estudio.

El Ministerio también trabaja en el análisis final de la temporada 2025/2026, cuyos resultados se darán a conocer en las próximas semanas.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Cuántos casos sospechosos de dengue se registraron?
Se notificaron 77 nuevos casos sospechosos de dengue.

¿Cuántos casos han sido descartados?
De los 77 casos, 47 han sido descartados.

¿Qué se reportó sobre la fiebre chikungunya?
Se notificaron 20 nuevos casos sospechosos de fiebre chikungunya.

¿Cuál es la situación actual de dengue?
La tendencia muestra un escenario de bajo riesgo y sugiere la interrupción de la transmisión viral.

¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Salud?
Se mantiene una vigilancia intensificada para la detección de casos y anticipación de escenarios futuros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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