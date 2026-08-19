El secreto de "Lo de Fran", el restaurante de Mar del Plata que apuesta por la pesca local

El chef Francisco Rosat, dueño del restaurante Fran, recibió a Cadena 3 en Mar del Plata y contó detalles de la propuesta gastronómica que convirtió a su local en una de las opciones destacadas para quienes buscan pescado y mariscos en la ciudad.

El restaurante está ubicado en Avenida de los Trabajadores 171 y tiene una propuesta que combina el espíritu de un bodegón con una cocina de mayor elaboración. La carta está centrada principalmente en productos del mar y, según explicó Rosat, el objetivo es trabajar con pescado local y materia prima fresca.

"Trabajamos mucho con el pescado local y el producto fresco", señaló el chef durante la entrevista. La propuesta incluye desde tiraditos y preparaciones con pescado crudo hasta arroces, fideuá, pastas y distintas opciones de pesca a la parrilla o a la plancha.

Entre los platos más pedidos aparece una preparación que Rosat considera emblema de la casa: los chipirones grillados, acompañados por dos mojos canarios y papas panaderas al estilo español.

Una cocina centrada en los productos del mar

La carta también ofrece alternativas para quienes no eligen pescado o mariscos, aunque la identidad del restaurante está fuertemente vinculada con la gastronomía marina.

Durante la visita de Cadena 3, los integrantes del equipo probaron distintas especialidades. Entre ellas, un risotto y la pesca del día, que en la ocasión fue un merluzón acompañado por verduras a la parrilla.

El chef destacó que el restaurante trabaja durante toda la semana, tanto al mediodía como por la noche, y recomendó reservar con anticipación debido a la cantidad limitada de mesas.

Rosat reconoció que el contexto económico representa un desafío para la gastronomía, aunque destacó la respuesta de los clientes.

"Estamos en un contexto complicado, pero contentos de que la gente que venga nos elija y repita", afirmó. En ese sentido, remarcó que una de las principales metas del emprendimiento es que los comensales se retiren satisfechos, vuelvan y recomienden la experiencia.

Un restaurante con raíces marplatenses

Rosat nació en Mar del Plata y, a lo largo de su trayectoria, tuvo la posibilidad de viajar y vivir en otros países vinculados con su actividad gastronómica. Luego regresó a su ciudad para desarrollar el proyecto que lleva su nombre.

Consultado sobre los mejores momentos del año para disfrutar de Mar del Plata, mencionó especialmente marzo, abril y diciembre, cuando considera que las condiciones permiten disfrutar de la ciudad con mayor tranquilidad.

La visita de Cadena 3 también dejó una particular coincidencia: Gabriel, uno de los encargados del restaurante, es hijo de Alicia, una oyente que se comunicó con la radio desde Chapadmalal durante la transmisión.

El vínculo se produjo de manera casual y reflejó uno de los aspectos que atravesaron la cobertura de Cadena 3 desde Mar del Plata: los mensajes y testimonios de vecinos que se fueron sumando durante la jornada.

Rosat, además, confirmó que ya cuenta con reservas para los meses de septiembre y octubre, una señal que, según explicó, permite mirar con optimismo la actividad del restaurante durante los próximos meses.

Informe de Agustina Vivanco.