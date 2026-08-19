Dudas sobre el alto el fuego en Gaza tras nuevos ataques israelíes y la visita de Kushner

FOTO: Ataques de Israel en Gaza siembran más dudas sobre el alto el fuego tras visita de Kushner

JERUSALÉN — Los recientes ataques aéreos en Gaza y los informes de una incursión israelí en el enclave han intensificado las dudas sobre los avances logrados en el frágil alto el fuego, que ha estado en vigor desde octubre. Al menos 10 personas fallecieron el miércoles en dos ataques, según informes de hospitales locales y la Media Luna Roja palestina. Este evento ocurre solo dos días después de que negociadores de Estados Unidos instaran a Israel a moderar sus bombardeos en la región.

En la madrugada del miércoles, tropas israelíes cruzaron la línea de alto el fuego en el sur de Gaza y detuvieron a un coronel de la policía de Hamás, según testimonios de testigos y un funcionario del grupo armado. El ejército israelí informó que uno de los ataques del miércoles en Nuseirat tuvo como objetivo a un comandante de Hamás involucrado en un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos, la mayoría civiles.

Un segundo ataque en la zona de Tuffah, en Ciudad de Gaza, fue dirigido contra otro comandante de Hamás, que supuestamente planeaba llevar a cabo ataques contra fuerzas israelíes. La Media Luna Roja palestina reportó que, en el ataque del miércoles contra una comisaría en Ciudad de Gaza, al menos nueve personas murieron y 15 resultaron heridas, mientras que una persona falleció en Nuseirat. El martes, un ataque israelí contra un café junto al mar resultó en la muerte de siete palestinos, incluido un niño.

El ejército israelí alegó que el ataque del martes tenía como objetivo una reunión de cuatro comandantes de Hamás y otros milicianos, aunque no proporcionó sus nombres ni confirmó su muerte. Desde el inicio del alto el fuego, más de 1.273 personas han muerto en Gaza debido a ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El conflicto ha dejado a más de 73.400 palestinos fallecidos en casi tres años de guerra entre Israel y Hamás. Si bien el Ministerio de Salud, vinculado a Hamás, no distingue entre civiles y combatientes, estima que las mujeres y los niños representan alrededor del 50% de las víctimas.

En el ámbito diplomático, el alto el fuego parece estancado. El plan inicial propuesto por Donald Trump para finalizar el gobierno de Hamás y reconstruir Gaza ha enfrentado fricciones sobre las condiciones del desarme de Hamás y la retirada de Israel. Recientemente, se alegó que Hamás aceptaría desarmarse si Israel detiene los ataques, pero Netanyahu ha afirmado que Israel no se retirará hasta que Hamás se desarme completamente.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, criticó a la Junta de Paz establecida por Trump, afirmando que ha proporcionado una "cobertura" para que Israel intensifique sus ataques en Gaza, en lugar de presionar para que se respete el acuerdo de alto el fuego.