FOTO: Más de 3.000 personas visitaron el Papamóvil de Juan Pablo II en el ACA

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- Más de 3.000 personas tuvieron la oportunidad de apreciar el emblemático Papamóvil que transportó a San Juan Pablo II durante su visita pastoral a la Argentina en 1982, en el contexto de una exhibición especial organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) en su sede central.

La muestra, que se llevó a cabo durante diez días y finalizó el 17 de agosto, permitió a estudiantes, turistas, deportistas y fieles observar de cerca el vehículo utilizado por el pontífice durante su recorrido por el país, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La unidad estuvo expuesta de forma gratuita frente a la sede del ACA, situada en la avenida del Libertador 1850, donde recibió diariamente a grupos escolares, visitantes extranjeros y personas que rememoraron la histórica visita papal de 1982.

Desde el Museo Automovilístico del ACA resaltaron la diversidad del público y subrayaron que el Papamóvil sigue despertando interés debido a su significado histórico y simbólico.

De acuerdo con datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas, el vehículo fue diseñado en un lapso de solo cuatro días por técnicos y operarios del ACA, sobre una camioneta Ford F-350 modelo 1981, que fue especialmente adaptada para garantizar las condiciones de seguridad necesarias durante la visita de Juan Pablo II.

La transformación incluyó la instalación de una cabina con cristales antibalas, un asiento giratorio y diversas modificaciones que respondían a las exigencias de seguridad de la época, tras el atentado que había sufrido el pontífice un año antes en Roma.

Después de su uso en Argentina, el Papamóvil fue también empleado durante la visita de Juan Pablo II a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1988, y actualmente forma parte del patrimonio histórico del Automóvil Club Argentino.